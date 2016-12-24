Ирина Безрукова: «Я много о себе узнала»

Известная актриса, которая отмечет свое 55-летие, не перестает испытывать себя на прочность

Ирина сама себя не ощущает на этот возраст. Актриса выглядит молодо и стильно, а ее фигуре могут позавидовать многие дамы. Хотя, как оказалось, в тренажерные залы Ирина не ходит и никаких особых диет не придерживается.

«Скрывать возраст нет смысла»

- Ирина, вы смело говорите о своем возрасте и не делаете из этого секрета. Спокойно воспринимаете цифры в паспорте?

- Скрывать возраст в наше информированное время нет никакого смысла. Пугает ли меня эта цифра? Нисколько. Это всего лишь цифра - 55. Я не выгляжу и не ощущаю себя на этот возраст. Да и в моем окружении много прекрасных взрослых женщин, они так же, как и я, живут полной и интересной жизнью: путешествуют, много работают, помогают другим, заводят романы, отлично проводят время и знают вкус жизни. А знаете, в чем секрет?

- В чем?

- Это полное принятие себя и любовь к себе. Именно любовь приводит к внутреннему счастью и хорошей, ухоженной внешности. Все потому, что ты просто не можешь позволить себе отравлять организм плохой едой и сознание - негативными мыслями.

Я поняла: посещать тренажерные залы и тягать железо я не люблю. Я позволю себе делать то, что мне нравится. Я выбрала для себя раздельную систему питания. Я никогда не голодаю, а просто не смешиваю в один прием пищи углеводы и белки и пью много воды без газа - это основное. Стараюсь выспаться, когда есть возможность…

«В магазины ходить не люблю»

- Вы часто экспериментируете со своим стилем. Любите меняться?

- Бывает. Мне в этом помогают стилисты. Например, когда снимаем обложки для глянцевых журналов, то стилисты привозят необычные для меня вещи, и мне нравится, как они их сочетают. Мне бы в голову такое просто не пришло!

- Можете назвать себя шопоголиком?

- Нет, в магазины ходить не люблю. У меня подруга шопер (человек, который помогает подобрать одежду, личный консультант - прим. авт.), я приезжаю к ней домой, выбираю несколько вещей и покупаю.

- Какая у вас была самая безумная покупка?

- Глупостей было много. Ерунду, конечно же, какую-то обязательно покупала... Из того, что сейчас сразу могу вспомнить, - странного неонового цвета шлепанцы. Когда появлялась мода на дикие цвета - я зачем-то их купила. Это было в 90-х на каком-то рынке в Одессе. Естественно, ни о каком бренде речь не шла. Цвет был зеленый, нереально яркий, ядовитый. Потом не знала, что с ними надеть, потому что ничто из моего гардероба к ним не подходило.

- Вам много дарят подарков. Есть, наверное, тот, который ближе и дороже всего?

- Это картина, которую мне однажды нарисовал мой сын (сына Ирины Андрея Ливанова не стало пять лет назад - прим. авт.). И это самый дорогой для меня подарок. На ней нарисовано несколько деревьев, яблоневый сад, выполнена она акварелью и висит сейчас в одной из комнат у меня в квартире.

Героиня необитаемого острова

- Год назад вы принимали участие в шоу «Последний герой». Какие качества там в себе обнаружили?

- Я поняла, что уже нахожусь в таком состоянии, когда могу понять разные настроения людей и могу выдержать это без каких-то осуждений и истерик. Мой 15-дневный опыт пребывания на необитаемом острове - это было экстремальное испытание, и там у меня не случилось ни одной истерики.

- А вы смогли бы повторить этот эксперимент и снова поехать на «Последнего героя»?

- Да, я хотела. Но в планы продюсеров не входило привлекать участников, которые уже были в предыдущем сезоне.

- Тогда вспомните самое сложное.

- Там было много сложностей. Например, физические - когда ты выбиваешься из сил на диком острове, когда в конце дня садится солнце и наступает кромешная тьма, и ты понимаешь, что кроме песка и океана тут еще есть джунгли, дикие животные, обезьяны, крысы, тарантулы… Или так: в шесть часов утра (приблизительно в это время, потому что часов у вас тоже нет) вы открываете глаза - и видите сразу перед собой камеру, и вас снимают! Даже если бы вы в квартире находились, вам бы это мало понравилось, а тут вы даже не знаете, на кого вы похожи!.. Но это отдельная история...

- Почему тогда хотели бы вернуться?

- Я могла бы поделиться опытом с новыми участниками. Я много о себе узнала: что я сильнее и гибче, чем я думала. Мы со многими коллегами из «племени» общаемся до сих пор. Это значит, что, несмотря на тяжелые для нас условия, мы остались людьми… Мало еды, мало воды, очень жарко, тяжело физически и морально… В таких условиях слетают все маски.

«Идеальных людей не бывает…»

- Что цените в мужчинах?

- Чувство юмора, порядочность. Мне нравится, когда нет суеты. Потому что вокруг меня есть мужчины, которые истерят, как женщины, не понимая, что это им не идет. Мне нравятся мужчины, которые держат слово. Потому что женщины всегда помнят данные им обещания. Но у меня нет идеала мужчины - просто потому, что идеальных людей не бывает…

- Я слышала такое мнение: сейчас женщины очень много на себя берут и выполняют огромное количество функций, а мужчины при этом отдыхают…

- Разбаловали! На самом деле стоит сказать всем мамам, которые растят мальчиков: «Подумайте о том, что ваш сын должен вырасти мужчиной, а не быть филиалом девочки!»

- Что можете сказать о современных женщинах?

- Все мы, женщины, очень разные, но сами себя иногда не понимаем. Мы хотим, чтобы нас любили такими, какие мы есть. Но при этом мы стараемся каждую секунду быть лучше…