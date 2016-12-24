Пандемия коронавируса внесла свои поправки в этот славный юбилей, и Александр Буйнов отметил круглую дату - 70 лет – в самоизоляции. Вдвоем с супругой Еленой «затворился» в загородном доме и принимал по телефону и видеосвязи поздравления от коллег, друзей, родных и близких. Из-за сложной обстановки, связанной с пандемией, все другие празднования артист не отменил, но отложил на более благоприятное время: справимся с заразой – вот тогда и попоем, и погуляем!

Прометей, прикованный к роялю

Практически вся жизнь артиста связана с музыкой. Мать Клавдия Михайловна была музыкантом, училась в консерватории по классу фортепиано и окончила ее с отличием. Кроме Александра, в семье было еще трое детей — Владимир, Аркадий, Андрей. И все они тоже занимались музыкой. Уже в пять лет Александр Буйнов начал познавать азы нотной грамоты. Да и первое выступление для публики состоялась в детстве. Так что можно сказать, что на сцене Буйнов почти с рождения.

- Это было выступление в школе. Я вышел, сыграл, поклонился публике – и с этого момента веду отчет своей концертной деятельности, - то ли в шутку, то ли всерьез признается Буйнов. – Спустя какое-то время уже не хотелось заниматься в музыкальной школе – не было усидчивости. Да и требовалось определенное прилежание. Я сбивал пальцы практически в кровь, занимаясь по восемь часов за роялем. Тогда у нас был щенок кавказской овчарки, который вырос размером с теленка. У него была массивная цепь. На нее меня и сажал старший брат: приковывал к роялю, давал задание – и уходил на кухню заниматься. И пока он разучивал там свои композиции на валторне (медный духовой музыкальный инструмент. – прим. авт.), я пытался делать по-своему. Какие-то отрывки перескакивал и делал вид, что разучил. Потом звал брата, но он сразу все понимал и за обман меня наказывали – сыграть еще 30 раз! Здесь, конечно, начиналась истерика, слезы, но нога, прикованная к роялю, была самым веским аргументом. Благодаря ей я успешно выдержал выпускные экзамены в музыкальной школе и легко поступил в училище…

Уже потом артист увлекся джазом и рок-н-ролом, и раз и навсегда выбрал себе профессию музыканта, которой верен до сих пор. Сначала были «Скоморохи», в которых Буйнов работал вместе с Александром Градским. После - служба в армии (да, Буйнов - один из немногих артистов, кто честно отдал долг Родине в рядах ракетных войск стратегического назначения), после нее - группы «Аракс» и «Цветы». И, конечно же, «Веселые ребята», которым он отдал 16 лет своей жизни и в составе которых приобрел всесоюзную популярность.

«Все хотели быть «нашими»

В Москве семья Александра Буйнова долгое время жила в коммунальной квартире…

- «Запомни: Большой Тишинский переулок, дом 10, квартира 9, Саша Буйнов», - так меня мама учила, чтоб не потерялся! – вспоминает Александр Николаевич. - Дома того двухэтажного, где мы жили, уже нет давно, но адрес так и остался в голове. Хорошее у меня было детство, все друг друга знали: двор, школа, сараи с дровами… Бегали летом и на улицу, и в футбол играть, и на Ленинские горы - яблоки рвать возле МГУ, и купаться в Москве-реке! Игры у нас были самые обычные – советские, как и у всей детворы. Конечно, многим современным детям они покажутся сейчас непонятными. «Рубились» мечами с ведром на голове и шпагами из проволоки за честь наших «дам», особенно после просмотров кинофильмов «Александр Невский», «Крестоносцы» или «Три мушкетера». Когда мы играли во дворе в «немцев-наших», то проблема была одна: кто будет «фашистом»? Выбирали обычно самого упитанного, надевали на голову кастрюлю-каску, угощали печеньками - а иначе не соглашался, ведь все хотели быть «нашими»!.. Приятные воспоминания и ностальгия. В детстве все кажется зеленее, выше и вкуснее... Например, я всегда любил кашу. Мама, уходя на работу, ставила «гусятницу» с геркулесом на молоке на маленький огонь, да еще металлический такой блинок подкладывала. Со школы придешь бывало, как навернешь томленой кашки цвета какао - вкуснотища!

«Не дождетесь!»

Александр Буйнов неоднократно признавался, что он - неисправимый оптимист. Эти слова может подтвердить с легкостью. На любом мероприятии артист ответит на все вопросы, обязательно пошутит, да еще и анекдот расскажет. Он и к себе относится с юмором.

- В жизни мы даем характеристики своим друзьям и недругам и клички всякие приклеиваем, а некоторые с нашей легкой руки так и остаются на всю жизнь, - говорит Буйнов. - Была такая передача в советские годы по черно-белому телевидению - тетя Валя вела, и там были кукольные герои, которых звали Шустрик и Мямлик (артист вспоминает про самые первые выпуски передачи «Спокойной ночи, малыши!». - прим. авт.). Среди нас всегда есть такие Шустрики и Мямлики, и мы даже сами ими бываем. Я, например - и то, и другое, в зависимости от обстоятельств. Если целоваться на диване или вкусно поесть - то, конечно, Шустрик! А вот если вынеси мусор - то я Мямлик...

Возможно, это чувство юмора и оптимизм помогли Александру Буйнову, когда девять лет назад врачи поставили ему страшный диагноз – рак. Певец смог победить болезнь, но при этом не останавливал свою гастрольную деятельность, да и тайны из своего недуга не делал. А когда в интернете в те моменты появлялась информация о тяжелом физическом состоянии артиста или даже о его смерти - лишь смеялся в ответ и радостно обещал: «Не дождетесь!»

Любовь на всю жизнь

Уже больше 30-ти лет Александр Буйнов счастлив в браке со своей супругой Еленой. Она для него - верная поддержка и опора.

- Когда-нибудь я напишу про нас книгу, - пообещал артист. – Назову ее «Тридцать три года на одной кровати». Не все у нас гладко было, не обошлось без взлетов и падений, но всегда помогала любовь! Спустя годы я могу сказать, что в наших отношениях с супругой практически ничего не изменилось – наш роман продолжается!

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова