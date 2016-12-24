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Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным
Глава Мордовии Владимир Волков: «Благодаря нацпроекту «Культура», нам удалось укрепить материальную базу наших театров, музеев, библиотек, домов культуры»
Поднимая в своем Послании вопросы развития культуры и туризма, Глава Мордовии Владимир Волков напомнил, что в прошлом году республика вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. Перевыполнены целевые показатели по росту посещаемости учреждений культуры, числу обращений к цифровым ресурсам.
«Главное, благодаря нацпроекту «Культура», нам удалось укрепить материальную базу наших театров, музеев, библиотек, домов культуры, вовлечь в работу НКО и волонтеров, – отметил руководитель региона. – Мы активно начали программу строительства и реконструкции сельских домов культуры. Могу сказать, что этой работы от нас очень ждут люди».
В этом году будут капитально отремонтированы еще 5 сельских домов культуры в Зубово-Полянском, Кочкуровском, Лямбирском, Теньгушевском и Большеберезниковском районах.
Кроме того, Владимир Волков потребовал ускорить решение всех вопросов, касающихся строительства дома культуры в Чамзинке, реконструкции ДК в Торбееве и восстановления Центра культуры имени Ухтомского в Рузаевке.
«В рамках поручения Президента России и нацпроекта «Культура» до 2024 года мы должны переоснастить 12 детских школ искусств, добиться средств на ремонт зданий. В этом году нужно отремонтировать Чамзинскую музыкальную школу и Ковылкинскую школу искусств, а также оснастить оборудованием и музыкальными инструментами четыре школы искусств в Саранске, Рузаевке, Чамзинском и Ардатовском районах» – поставил задачу Глава Мордовии.
Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.
Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.
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