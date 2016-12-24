Председателя Верховного суда РМ выберут из трех претендентов

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В ближайший понедельник Высшая квалификационная коллегия судей РФ определит Председателя Верховного суда Мордовии.
Рассмотреть предполагается три заявления о рекомендации на должность. В числе претендентов - Сергей Штанов (до недавнего времени - его Председатель), действующий заместитель Председателя суда Василий Мартышкин и судья Евгений Кольбов.
Следует напомнить, что должность руководителя республиканской судебной власти остается вакантной с прошлого года. В середине декабря ВККС, как и полагается, был объявлен кадровый конкурс. Заявления и документы от кандидатов принимались до 16 января 2020-го. Обязанности Председателя Верховного суда Мордовии сейчас исполняет Алексей Лукшин.
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