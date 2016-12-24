26 февраля текущего года состоялось очередное заседание Комиссии при Главе Республики Мордовия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров.

В ходе заседания проведена оценка эффективности работы с резервом управленческих кадров Республики Мордовия за 2019 год, определены целевые значения показателей оценки эффективности на 2020 год; рассмотрен и утвержден план мероприятий по формированию и работе с резервом управленческих кадров.

Комиссией объявлен очередной отбор лидеров Мордовии.

Подробная информация об условиях отбора размещена на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия.

Вел заседание Комиссии Руководитель Администрации Главы Республики Мордовия Андрей Богатов.

Справочно:

В Республике Мордовия формирование резерва управленческих кадров осуществляется соответствующей Комиссией при Главе Республики Мордовия, которая ежегодно осуществляет его обновление.

В настоящее время республиканский резерв управленческих кадров состоит из 229 кандидатов на руководящие должности в органы государственной власти, глав муниципальных районов и городского округа Саранск, руководителей государственных и муниципальных предприятий и учреждений.

В 2019 году из резерва управленческих кадров назначено на вышестоящие должности 24 человека, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году (за 2018 год – 10 человек). Из них трое стали главами муниципальных районов (Лямбирского, Краснослободского и Ромодановского), один назначен Министром здравоохранения Республики Мордовия, три человека назначены заместителями глав муниципальных районов, два – первыми заместителями министров, четверо – начальниками отделов в органах государственной власти и администрациях муниципальных районов, шесть человек стали руководителями и заместителями руководителей государственных и коммерческих организаций, девять человек назначены на другие вышестоящие должности.

ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕН ОТБОР В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ!

ВОЙДИТЕ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ МОРДОВИИ!

Комиссией при Главе Республики Мордовия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров объявлен очередной отбор кандидатов для включения в резерв управленческих кадров Республики Мордовия.

Резерв управленческих кадров формируется для замещения руководящих и управленческих должностей в органах государственной власти и местного самоуправления в Республике Мордовия, а также в государственных и муниципальных организациях по следующим целевым группам:

группа 1. Резерв управленческих кадров на руководящие должности в исполнительных органах государственной власти Республики Мордовия (руководитель, заместитель руководителя органа исполнительной власти);

группа 2. Резерв управленческих кадров на должности глав муниципальных районов и городского округа Саранск;

группа 3. Резерв управленческих кадров на должности руководителей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, а также предприятий и организаций с долей собственности Республики Мордовия, муниципальных образований 25 и более процентов.

Для претендентов на включение в резерв управленческих кадров установлены следующие требования:

наличие высшего образования;

наличие стажа работы на руководящих должностях не менее двух лет либо стажа работы по специальности не менее трех лет;

возраст – от 25 до 55 лет.

Отбор кандидатов в резерв управленческих кадров Республики Мордовия (далее – кандидаты) осуществляется на конкурсной основе.

Порядок проведения конкурсного отбора:

Прием документов – до 26 марта 2020 года. Анализ документальных данных кандидатов и оценка результатов их трудовой деятельности – до 5 апреля 2020 года. Проведение этапа заочного тестирования кандидатов (с использованием информационной системы on-line тестирования QUIZ) на предмет знания основ конституционного строя, законодательства о государственной службе, определения уровня грамотности, владения русским языком – до 15 апреля 2020 года. Проведение этапа очного тестирования кандидатов, успешно прошедших заочный этап тестирования, с целью подтверждения его результатов – до 24 апреля 2020 года. Индивидуальное собеседование с кандидатами, успешно прошедшими все предыдущие этапы отбора, для оценки их личностно-профессиональных качеств – до 31 мая 2020 года.

Выдвижение кандидатов может осуществляться лицами, замещающими государственные должности Республики Мордовия; руководителями органов государственной власти Республики Мордовия и местного самоуправления; депутатами представительных органов государственной власти и местного самоуправления; руководителями предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности; руководителями высших учебных заведений; общественными организациями; политическими партиями; членами Комиссии при Главе Республики Мордовия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров (далее – Комиссия). Кандидаты могут выдвигаться на основе самовыдвижения.

Кандидаты представляют в Комиссию следующие документы:

заполненная и собственноручно подписанная анкета претендента для включения в резерв управленческих кадров Республики Мордовия установленной формы (размещена на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия по адресу: http://rezerv.e-mordovia.ru/;

письмо-рекомендация от субъекта (субъектов) выдвижения, характеризующее деловые, профессиональные и личностные качества претендента для включения в резерв управленческих кадров Республики Мордовия, с указанием должностей на которые он может быть назначен (в свободной форме);

копия паспорта или заменяющего его документа;

копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и квалификации, а по желанию гражданина – копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

справка претендента для включения в резерв управленческих кадров Республики Мордовия установленной формы (размещена на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия по адресу: http://rezerv.e-mordovia.ru/;

справка о наличии (отсутствии) судимости (в том числе погашенной и снятой) и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования или письма об отказе в выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.

Кандидаты на основе самовыдвижения представляют в Комиссию следующие документы:

заполненная и собственноручно подписанная анкета претендента для включения в резерв управленческих кадров Республики Мордовия установленной формы (размещена на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия по адресу: http://rezerv.e-mordovia.ru/;

отзыв лица, занимающего вышестоящую руководящую должность, позволяющий дать качественную оценку уровня личных профессиональных компетенций и опыта кандидата, с указанием должностей на которые он может быть назначен (в свободной форме);

копия паспорта или заменяющего его документа;

копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и квалификации, а по желанию гражданина – копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

справка претендента для включения в резерв управленческих кадров Республики Мордовия установленной формы (размещена на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия по адресу: http://rezerv.e-mordovia.ru/, подраздел «Комиссия при Главе Республики Мордовия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров»);

справка о наличии (отсутствии) судимости (в том числе погашенной и снятой) и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования или письма об отказе в выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости. Претендент не допускается к следующему этапу отбора в связи с представлением неполного и (или) недостоверного комплекта документов.

Документы для включения в резерв управленческих кадров представляются в срок до 26 марта 2020 г. включительно по почте либо нарочно по адресу:

430002, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.35, отдел по вопросам государственной службы и кадров Управления государственной службы Администрации Главы Республики Мордовия, каб. № 606.

Нарочный прием документов осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов.

Дополнительную информацию о порядке проведения отбора кандидатов для включения в резерв управленческих кадров можно получить по телефонам: 39-11-94, 39-12-35.

