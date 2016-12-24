Территориальное управление Росгвардии возглавил полковник полиции Андрей Каринкин

Соответствующий приказ был подписан директором Росгвардии еще 3 февраля. А на минувшей неделе заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии РФ Павел Дегтярев официально представил нового начальника руководителям органов законодательной и исполнительной власти Мордовии, правоохранительного блока, а также руководящему составу управления и командирам дислоцированных в регионе подразделений Росгвардии.

«Новому руководителю предстоит укрепить существующие в территориальном управлении традиции служебно-боевой деятельности, - отметил в своем выступлении Павел Дегтярев. - За время своего существования региональное ведомство добилось немалых успехов в деле обеспечения правопорядка. Уверен, что Андрей Каринкин, опираясь на свой богатый организаторский и управленческий опыт, приложит все усилия для достижения новых высот в профессиональной деятельности, сохранения и приумножения славных традиций Росгвардии и ее регионального управления».

Справка «ВС»:

Андрей Каринкин родился 22 октября 1979 года в Чувашии. Имеет два высших образования. В 2001 году окончил ЧГУ имени И.Н. Ульянова, а в 2005-м - Чебоксарский кооперативный институт. Службу в органах внутренних дел начал в 2001 г. в качестве инспектора штаба райотдела милиции. Долгое время работал в подразделениях охраны общественного порядка и лицензионно-разрешительной работы, в том числе и на руководящих должностях. В последние годы был заместителем начальника управления - начальником Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Чувашской Республике. Неоднократно поощрялся за образцовое выполнение служебного долга и проявленный при этом профессионализм. Награжден медалями МВД России «За доблесть в службе», «За отличие в службе» II и III степеней.