Средний срок предоставления сведений из ЕГРН для физических лиц в Республике Мордовия не превышал двух дней в 2019 году

По закону выдавать сведения из госреестра недвижимости Кадастровая палата должна в течение трех суток

Средний фактический срок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в 2019 году составил всего два дня вместо трех, установленных законодательством. При этом жители 37 регионов России могли получать выписки из госреестра в три раза быстрее. Это стало возможным благодаря развитию механизмов электронного взаимодействия и подключению электронных сервисов.

Почти 103 млн. сведений Единого государственного реестра недвижимости было выдано Кадастровой палатой в 2019 году.

Всего один день в среднем тратили на получение выписки из госреестра недвижимости жители 37 субъектов. Это Белгородская область, Владимирская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Рязанская область, Тамбовская область, Тульская область, Новгородская область, Республика Адыгея, Ростовская область, Оренбургская область, Пензенская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Самарская область, Саратовская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Курганская область, Свердловская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО, Забайкальский край, Иркутская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Томская область, Магаданская область и Чукотский АО, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Ставропольский край, Чеченская Республика. В течение двух дней в среднем выписки могли получить жители еще 33 регионов.

Фактический срок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) по Мордовии в 2019 году составил в среднем всего два дня вместо трех, установленных законодательством.

«Сокращение сроков предоставление услуги – результат слаженного взаимодействия специалистов Кадастровой палаты и грамотного распределения труда, а также переход на использование электронных сервисов» – говорит и.о. директора Кадастровой палаты по Республике Мордовия Сергей Анаскин.

Выписка из ЕГРН – единственный документ, подтверждающий право собственности на недвижимость, источник достоверной и объективной информации о ней. Чаще всего выписки из реестра недвижимости используются для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, для определения налоговых обязательств владельца недвижимости, при открытии наследства, оспаривания сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания и т.д. Таким образом, сведения из ЕГРН могут понадобиться в различных ситуациях, касающихся объектов недвижимого имущества.

Подать запрос на получение сведений из ЕГРН можно несколькими способами: подав заявление через МФЦ или удаленно, воспользовавшись одним из существующих электронных сервисов.

Для получения сведений ЕГРН посредством МФЦ необходимо написать заявление и предоставить документ, удостоверяющий личность. Дополнительные документы могут понадобиться, если такое заявление подает наследник, залогодержатель или доверенное лицо, а также если имущество, в отношении которого подается запрос, принадлежит несовершеннолетнему. При запросе выписок через МФЦ центры добавляют два дня для отправки документов в Кадастровую палату, поэтому получить выписку можно через МФЦ через пять рабочих дней с момента подачи запроса.

В сентябре 2019 года Кадастровая палата запустила новый онлайн-сервис, который позволил увеличить скорость выдачи сведений реестра недвижимости. Среднее время, затраченное на получение выписки пользователем сервиса, составило восемь минут, включая поиск и ожидание оплаты. Сервис в пилотном режиме заработал в 52 регионах страны, в том числе в Республике Мордовия.

При использовании нового сервиса Федеральной кадастровой палаты для получения сведений Единого госреестра недвижимости время ожидания сокращается до нескольких минут.