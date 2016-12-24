Камиль Ларин: «Я - разный. И хороший тоже бываю!»

Камиль Ларин успевает всё: сниматься в кино, играть в театре и вести на телевидении оригинальную музыкальную программу. И всеми своими ролями он доволен. Но самой главной считает роль отца. Камиль Шамильевич хоть и учился в свое время на электрика, убежден, что в любом случае в итоге стал бы актером: ему в этой профессии особенно комфортно. И он может в ней быть кем угодно: от электрика до генерала!

«Без вариантов»

- Если бы вы не связали свою карьеру с актерской профессией, то кем бы стали?

- Я не знаю. У меня не было других вариантов: с пятого класса занимался пародиями, пел песни, и меня к этому тянуло. Я долго поступал, не с первого раза удалось. Но скажу точно: стал бы не электриком, хотя работал по этой профессии два года… Не знаю, что бы делал... Был я и в народном, и в студенческом театре… Думаю, что всё равно добился бы того, чтобы стать актером. Это очень удобная профессия, потому что в ней можно сыграть многие другие.

- Но роль электрика Камиля вы сами себе придумали?

- У нас есть авторская группа - актеры Леонид Барац и Ростислав Хаит и режиссер Сергей Петрейков. И, соответственно, когда писался сценарий спектакля «День радио», ребята, зная мое прошлое, придумали мне эту роль. Причем они опирались на мои рассказы, в том числе с замыканием. Вот так родился мой персонаж. И потом, во времена студенчества, мы всегда обходились своими силами - не вызывали специалиста по электричеству, потому что у меня были свежи эти знания и я мог легко выполнить эту работу самостоятельно - снять софит, прожектор, что-нибудь перекоммутировать, что-нибудь перераспределить.

- Эти знания в повседневной жизни пригодились?

- Да. Но сейчас стараюсь вызывать тех специалистов, которые этим занимаются и разбираются лучше меня! (Смеется.)

- Вас часто воспринимают как комедийного актера. Это вас не задевает?

- Нисколько. Например, мы сняли с режиссером Александром Нужным фильм «Громкая связь». И там, честно говоря, он ставил меня в жесткие рамки, держал в ежовых рукавицах, чтобы я не комиковал. Так получился совершенно другой образ - пластический хирург со своей иронией. Скоро должен выйти исторический сериал Игоря Зайцева «Тобол», в котором я сыграл серьезную роль зажиточного купца. Когда начинали снимать, я спросил у Игоря: как быть с юмором? Он сразу сказал мне: «Нет - забудь!» (Смеется.) Там получился серьезный купец.

«Главное - не повторяться»

- Фильм «О чем еще говорят мужчины» получился и комедийным, и философским, и новогодним. Интересно было на съемках?

- Во-первых, была интересна сама тема Нового года! Потому что я все равно считаю: фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» пока еще никому не удалось переплюнуть или хотя бы встать где-то рядом - так, чтобы смотрели этот фильм на каждый Новый год! Сложилась определенная традиция с этим фильмом, все хорошо знают сюжет, он стал родным. Но нам же хочется снять новогодний фильм, который смог бы приблизиться к рязановской ленте. И да, у нас планируется еще одна попытка снять фильм «Громкая связь». Как он будет называться, еще не известно, но с теми же персонажами, которые были в первой части, но с новогодней темой. И может быть, он будет интересен аудитории, в том числе и в плане новогодней истории… А в фильме «О чем еще говорят мужчины» снялись хорошие актеры - Алексей Макаров, Алена Бабенко, Виталий Хаев... Всегда, когда расширяется круг наших знакомых, - это любопытно, и с ними интересно работать…

- Есть роль, которую хотели бы сыграть, но пока вам ее не предлагали?

- Часто встречающийся вопрос! Наверное, нет. Сейчас все хвалят - но я его, к сожалению, не посмотрел - фильм «Джокер». Говорят, что это для актера будет интересно - это как раньше считалось «сыграть Гамлета». Потому что он такой абсолютно разный, и можно показать все свои грани. Хочется именно такую роль. Начиная со Станиславского, который говорил: «Найди в плохом человеке хорошего. Почему этот негодяй может понравиться публике? Есть у него что-то доброе? Докопайся!» И так же в добром! Вроде он добрый, располагает к себе... а он гадёныш! Вот найди в плохом хорошего, а в хорошем плохого. Вот такого всегда хочется. Потому что жизнь тем и интересна, что она разнообразна.

- Когда работаете над новой ролью, вспоминаете старые ошибки?

- Вспоминаю и анализирую. Конечно! И главное - стараться не повторяться, потому что ты уже это сказал в предыдущей роли, здесь тебе нужно сказать что-то новое. Иначе это будет так: когда актер переходит из одного сериала в другой - и повторяет и рисунок роли, и характер из другого фильма. Это зрителю не интересно. Когда мы снимали три части фильма «О чем говорят мужчины», мы меняли разговоры и темы. Нам очень не хотелось, чтобы о нас потом говорили, что мы встали на поток. И когда мы сняли первый фильм, то поняли, что много осталось недосказанного, поэтому и хотелось досказать. Что мы и сделали в двух последующих фильмах...

- После выхода фильмов «День радио» и «День выборов» вы почувствовали себя знаменитым?

- Наверное - известным, узнаваемым. Меня стали узнавать. Потом, когда фильм посмотрело большое количество людей, мы стали немного популярными. А хочется все-таки быть знаменитым, потому что для меня это понятие более широкое. Люди, которые часто снимаются в сериалах и фильмах, - они на слуху. И они известные, про них знают. А популярными уже становятся избранные - которых зрители выбирают. Вот мы сейчас, наверное, известные и популярные. А хочется быть знаменитым...

- А как вы относитесь к критике?

- Я принимаю критику от человека, которого уважаю. А если это просто какая-та огульная критика - для того, чтобы сделать себе пиар - не обращаю внимания. Раньше я заводился по любому поводу: когда в мой адрес высказывались какие-то критические замечания, я вступал в сражения. А сейчас, если критика по делу, я её принимаю, если нет - я не обращаю внимания…

Современнные «мушкетеры»

- В чем секрет успеха «Квартета И»?

- В том, что мы удержались, не разругавшись, и не ушли в какие-то финансовые отношения. Мы считали, что вчетвером легче пробиться, и держались друг друга. Когда мы едины - мы непобедимы!

- Ваша четверка напоминает героев романа Александра Дюма «Три мушкетера». Как бы вы распределили между собой эти роли?

- У нас и в фильме как раз было такое распределение ролей. Портос - Слава, Арамис - Лёша, Д’Артаньян - Саша. Я - Атос. Но это не значит, что я такой и есть: он - такой благородный, выдержанный, стабильный, целеустремленный…

- А вы какие качества цените в друзьях?

- Преданность и честность!

- А что самое важное в человеческих отношениях?

- Я очень опасаюсь... предательства. Ты не должен находиться с человеком - и бояться повернуться к нему спиной, чтобы не получить удар под лопатку. Для меня это важно! Я хочу быть в отношениях с людьми открытым, жить без напряжения. А когда я чувствую, что каждую фразу должен контролировать, то мне будет сложно общаться с этим человеком.

- В сентябре вы получили звание «Заслуженный артист России». Для вас это было неожиданностью?

- Было ожидаемым: мы знали про процесс, что он идет. Четыре года назад я получил звание «Заслуженный артист Республики Татарстан», а теперь мы все в «Квартете И» стали заслуженными артистами России...

«Стараюсь в жизни не играть»

- Самое важное событие, которое произошло в последнее время в вашей жизни?

- Рождение детей! Это очень важное событие в моей жизни. И я благодарен своей жене за то, что она подарила таких замечательных детей. У меня поменялось даже отношение к жизни: я стал более терпимым, внимательным и ответственным. У людей, которые в 50 лет рожают детей, соответственно, сильно меняется отношение к детям. У меня есть старший сын, но я и сам тогда был молодым, была другая степень отношения, воспитания и заботы. А сейчас научился лучше организовывать свою жизнь и могу уделять детям больше внимания. И это замечательно! Сейчас им четыре с половиной и два года - самый сладкий период…

- Что для вас в браке главное?

- Взаимопонимание и гармония. Мне всегда хочется, чтобы и со мной было хорошо, и мне было хорошо.

- В кино и на сцене вы играете разные роли, а какой Камиль Ларин в жизни?

- Бог его знает, какой я в жизни! (Смеется.) Был такой педагог и артист Малого театра Роман Сергеевич Филиппов, сыгравший в «Бриллиантовой руке» приезжего, который говорит фразу: «Зачем Володька сбрил усы?». Он нам говорил: «Ребята, не играйте в жизни - это всё для профессии оставьте!» Поэтому стараюсь в жизни не играть. Даже не знаю, как ответить на ваш вопрос... Я - разный. И хороший тоже бываю! (Смеется.)