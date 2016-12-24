Продукция мордовских производителей вошла в «Золотую сотню» российских товаров

Подведены итоги Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Церемония награждения победителей и призеров прошла на площадках Академии проблем качества. В нынешнем году организаторы отметили, в частности, сыроваренный завод «Сармич» - он получил почетный приз «Лидер качества». Приз «Вкус качества» достался мясоперерабатывающему комплексу «Норовский» за сырокопченую колбасу «Альпийская с брусникой».

Кроме того, продукция этих производителей - сыр «Пармезан Сармич» и уже упомянутая колбаса «Альпийская с брусникой» - вошла в «Золотую сотню» лучших товаров страны 2019 года.