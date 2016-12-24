Продукция мордовских производителей вошла в «Золотую сотню» российских товаров

Обязательства - дело добровольное?
Что стоит за сплетнями о «налоговых пожертвованиях» россиян
Подведены итоги Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».
Церемония награждения победителей и призеров прошла на площадках Академии проблем качества. В нынешнем году организаторы отметили, в частности, сыроваренный завод «Сармич» - он получил почетный приз «Лидер качества». Приз «Вкус качества» достался мясоперерабатывающему комплексу «Норовский» за сырокопченую колбасу «Альпийская с брусникой».
Кроме того, продукция этих производителей - сыр «Пармезан Сармич» и уже упомянутая колбаса «Альпийская с брусникой» - вошла в «Золотую сотню» лучших товаров страны 2019 года.
Что стоит за сплетнями о «налоговых пожертвованиях» россиян
Горожан призывают отказаться от рискованных зимних забав
Президент страны раскрыл уроженцу Саранска главный секрет успеха национальных проектов
Новый смертельный коронавирус родом из китайского Уханя держит весь мир в напряжении. Территория с десятками миллионов жителей - в плотном...
«нарисовал» себе известный саранский предприниматель на подряде от Министерства культуры и национальной политики
Госдума хочет добиться запрета взимать комиссию с коммунальных платежей
Диану Арбенину не надо представлять широкой аудитории - даже те, кто не является ее поклонником и не знаком с ее песенным творчеством, наверняка...
В муниципальном общественном транспорте Саранска возрастет стоимость проезда
Столичный градоначальник высоко оценил уровень подготовки современных школьников
Сразу два представителя Мордовии вошли в число финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020» от Приволжского...