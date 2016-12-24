В государственный реестр недвижимости внесены сведения о 453 объектах культурного наследия, расположенных на территории Мордовии

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В настоящее время в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 453 объектах культурного наследия, расположенных на территории Республики Мордовия. Среди них усадьба великого русского флотоводца Ф.Ф.Ушакова в Темниковском районе, поместье поэта и просветителя Н.П.Огарева в Старошайговском районе, построенная в XVII веке в Саранске церковь Иоанна Богослова и многие другие памятные реликвии прошлого.

К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры и т.д., представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства. Они являются свидетельством эпох и цивилизаций, подлинным источником информации о зарождении и развитии культуры.

Кадастровая палата напоминает, что в территорию объекта культурного наследия может входить не только земельный участок, непосредственно занятый самим объектом, но и земельные участки, их части, земли лесного фонда, водные объекты, находящиеся в государственной, муниципальной собственности или собственности физических либо юридических лиц.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны: охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта и защитные зоны. Поэтому собственникам и потенциальным покупателям земельных участков, расположенных частично или полностью на территории объекта культурного наследия, а также в границах его охранных или защитных зон, необходимо знать об особом режиме пользования такими участками ввиду наличия на них определенных ограничений.

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