Фанни Ардан призналась в любви к России

Именитая французская актриса привезла в нашу страну «Прекрасную эпоху»

В Москве состоялась премьера фильма французского режиссера Николя Бедоса «Прекрасная эпоха». Одну из главных ролей в этой киноленте сыграла Фанни Ардан. Эта выдающаяся актриса прилетела на несколько дней в Москву, чтобы лично представить киноленту зрителям. Да и для самой премьеры было выбрано довольно уникальное место - Третьяковская галерея. В этих стенах таких мероприятий никогда раньше не было. Но для фильма «Прекрасная эпоха» было сделано исключение. Его мировая премьера прошла на Каннском кинофестивале, и после окончания киноленты весь зал встал, и в течение нескольких минут аплодисменты зрителей не смолкали.

Для французской актрисы это уже не первый визит в Россию. Напомним, что Фанни Ардан - давняя поклонница и нашей страны, и нашей культуры, и даже играла российскую императрицу Александру Федоровну во французско-российском фильме «Распутин» с Жераром Депардье в заглавной роли.

Несмотря на насыщенный график и многочисленные интервью, у звезды все же нашлось время, чтобы прогуляться по основным достопримечательностям Москвы и заглянуть в любимые сердцу места. А перед премьерой специально для именитой французской гостьи была устроена экскурсия по Третьяковской галерее. Фанни с интересом и нескрываемым удовольствием прошлась по залам основной экспозиции. Как оказалось, она здесь уже в третий раз, но каждый раз для нее - самый запоминающийся: она находит какие-то новые и интересные детали в каждой картине.

- Я всегда прошу отвести меня к картинам Левитана, - рассказала Ардан. - Есть в них что-то чарующее и завораживающее. Кроме того, я знаю, что в Третьяковской галерее есть зал, в котором выставлены иконы, и я их всегда там найду.

Уже после экскурсии актриса сказала несколько слов и о российской столице.

- Москва роскошна! - с чувством произнесла Фанни. - Всюду свет, она вся сияет! Мне всегда нравился этот город: и зимой, и летом, и ночью, и днем. Еще мне очень нравится, когда я в Париже, на вопрос о ближайшей встрече отвечать людям: «Не смогу - завтра я буду уже в Москве!» Я хватаюсь за любой повод, чтобы приехать к вам!

Поприветствовать актрису и посмотреть фильм, который она представляет, в Третьяковскую галерею пришли многие российские знаменитости.

Сам фильм рассказывает необычную историю. Талантливый художник переживает кризис в отношениях со своей любимой женой (эту роль и исполняет Фанни Ардан). Он узнает об удивительной услуге компании, которая готова скрупулезно восстановить детали любой эпохи на заказ. И он использует этот шанс, чтобы снова пережить тот день, когда много лет назад он встретил любовь всей своей жизни. Так он отправляется в 70-е годы прошлого столетия…

По словам Ардан, эта кинолента - из тех, при просмотре которых смеешься до слез, а потом наступает момент, когда ком подкатывает к горлу. И такие фильмы надолго остаются в памяти зрителей.

- Я внутренне совсем не такая, как моя героиня, но как актриса я должна суметь сыграть ту женщину, которая на меня не похожа, - поделилась с нами Фанни. - И все же при всей непохожести у нас с ней есть что-то общее. Я, как и она, считаю, что нужно биться за свою любовь до последнего. Мне кажется, что ничего из прошлого не надо забывать, но жить надо настоящим и ни о чем не жалеть. И еще один совет: не слишком быстро судить о тех, кто с нами рядом. Мы стараемся вынести быстрый «диагноз» людям, а нужно сначала внимательно приглядеться - и тогда можно увидеть такое, что все изменит и упростит нашу жизнь. В заключение же хочу сказать: чтобы иметь ту жизнь, которую мы хотим прожить, нужно иметь правильный замес прошлого и настоящего…



