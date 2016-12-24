Экспорт промышленной продукции из Мордовии исчисляется сотнями миллионов долларов

Глава Мордовии Владимир Волков обсудил перспективы дальнейшего развития региональной промышленности с директорами крупнейших предприятий. Ключевой темой встречи стали вопросы реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».

О позитивном влиянии национальных проектов на отрасль уже сегодня можно говорить с уверенностью. Так, по данным республиканского министерства промышленности, науки и новых технологий, объемы промпроизводства за девять месяцев текущего года выросли на 15,6%, в стройиндустрии - на 18,1%. Объемы выпуска продукции в расчете на одного человека увеличились на 17,7%, средняя зарплата - на 9,9% (до 33,52 тысячи рублей). Создано около тысячи новых рабочих мест. «Экспортные» целевые показатели пока, правда, выполнены только на 96,7%. Однако до конца года они наверняка будут перекрыты.

В рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» организовано взаимодействие его оператора с Федеральным центром компетенций. Особо был отмечен высокий уровень производственной культуры на ООО «Сарансккабель-Оптика». Для мордовских заводов это предприятие уже является эталонным с точки зрения результативности труда, внедрения технологий «бережливого производства». А в перспективе - может стать образцовым для всей кабельной отрасли страны. Немалых успехов добилась и компания «ЭМ-Кабель». Полученный сертификат о наличии развитой производственной системы позволяет компании претендовать на получение льготного займа от Фонда развития промышленности. Позитивные сдвиги также характерны для других участников проекта - «Биохимика», «Рузхиммаша», «Резинотехники» и других предприятий. На «Биохимике», например, уровень брака разом упал на 65,1 процента, тогда как выработка, наоборот, возросла на 26,7 процента.

В плане укрепления экспортного потенциала основные задачи не изменились: до 2024 года необходимо увеличить поставки конкурентоспособной продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья в два с лишним раза. По итогам 2019-го, как ожидается, объемы составят около 250,9 миллиона долларов. Но в дальнейшем они вырастут до 332 миллионов. Здесь огромные надежды возлагаются на 11 предприятий, включенных Минпромторгом РФ в федеральный перечень производителей регионального значения, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Благодаря этому они смогут на льготных условиях привлечь в коммерческих банках около 6 миллиардов рублей.

К сведению, за 9 месяцев 2019 года экспорт промышленной продукции из Мордовии составил 197,2 млн долларов США. По мнению Главы республики Владимира Волкова, тем самым региональные компании вносят заметный вклад в достижение цели, которую поставил Президент России В.В. Путин, - увеличить объем несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть лет.

«Отрадно, что этот рост обеспечивается за счет поставок высокотехнологичной продукции - вагонов, фанеры, вторичных алюминиевых сплавов, черных и цветных металлов. Наша продукция поставляется в Китай, США, Японию, Германию, Великобританию, Швейцарию, Австрию, Чехию, Нидерланды и другие страны», - отметил Владимир Волков. Общее количество государств - торговых партнеров - 50 стран (по экспорту - 45, по импорту - 26 стран).

Что касается экспорта товаров агропромышленного комплекса, то за 9 месяцев этот показатель достиг 9,2 млн долларов США. Объем экспортных поставок сельхозпродукции увеличился на 300 тысяч долларов США. Всего на сегодня 11 республиканских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности поставляют товары в 24 государства мира.

«Мы все прекрасно понимаем, что санкции не могут длиться вечно, - резюмировал на совещании Глава РМ Владимир Волков. - А потому нужно хорошо подготовиться к работе в условиях жесточайшей конкуренции. Модернизация идет, необходимо только правильно расставить акценты. С тем, чтобы ориентироваться не просто на текущий спрос, но и на вероятные изменения в рыночной конъюнктуре. Важно определить, как то или иное предприятие впишется в международную систему разделения труда, какую нишу оно займет, какие инструменты сможет задействовать».

Кроме того, на заседании Совета директоров промышленных предприятий при Главе РМ были рассмотрены некоторые кадровые вопросы. Возглавлявший его на протяжении шести лет Юрий Репин оставил должность по состоянию здоровья. За вклад в развитие Мордовии старейший промышленник награжден почетным знаком Главы РМ. Новым председателем Совета избран гендиректор ОАО «Мордов АгроМаш» Геннадий Громов.