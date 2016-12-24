МАКСИМ ЛАЙКИН ВМЕСТЕ С ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ ПРОБИЛСЯ В ЭЛИТНЫЙ РАУНД ОТБОРА НА ЕВРО-2020

«Все громоздко, гипертрофированно»
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16-летний московский спартаковец Максим Лайкин, начинавший постигать азы футбола в родном Саранске, в стенах МЦПЮФП «Мордовия» (под руководством Юрия Уткина и Евгения Буланова), с успехом выступил в составе юношеской сборной России.
Перспективная поросль отечественного футбола пробилась в элитный раунд квалификации чемпионата Европы 2020 года (U-17).
Турнир в 10-й отборочной группе принимала Румыния. Подопечные Станислава Коротаева поочередно встречались со сверстниками из сборных Сан-Марино (7:0), Румынии (0:1) и Швейцарии (2:1). Ввиду того, что хозяева соревнований уступили швейцарцам (0:1), шести очков оказалось вполне достаточно для того, чтобы занять первое место.
Во всех трех матчах сын главного тренера «Мордовии-2011» Игоря Лайкина выходил на поле в стартовом составе и был заменен только в самом первом из них (в тот момент, когда победный результат российская сборная себе уже обеспечила, да и уровень соперника позволял не беспокоиться о результате). Общее игровое время уроженца Саранска составило 249 минут.
Напомним, что на начальной стадии в отборе на ЮЧЕ-2020 участвовали 52 сборные. В следующую стадию вышли 32 команды: обладатели первых двух мест в каждой из 13 групп, четыре лучшие сборные из числа финишировавших третьими, а также Испания и Англия (на правах лидеров соответствующего рейтинга УЕФА). В финальной части медали оспорят 16 сборных, включая хозяйку турнира - юношескую сборную Эстонии.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ (U-17) - 2020
ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД
Группа 10 (Румыния). 1-й тур. 24 октября: РОССИЯ - Сан-Марино - 7:0, Румыния - Швейцария - 0:1. 2-й тур. 27 октября: РОССИЯ - Румыния - 0:1, Швейцария - Сан-Марино - 7:0. 3-й тур. 30 октября: Швейцария - РОССИЯ - 1:2, Сан-Марино - Румыния - 0:6.
Итоговое положение команд. 1. РОССИЯ - 6 очков (мячи 9:2). 2. Швейцария - 6 очков (мячи 9:2). 3. Румыния - 6 очков (мячи 7:1). 4. Сан-Марино - 0 очков (мячи 0:20).
РОССИЯ - САН-МАРИНО - 7:0
Голы: 1:0 - Арсен Захарян (11), 2:0 - Артем Соколов (12), 3:0 - Виталий Шитов (44), 4:0, 5:0, 6:0 - Магомедхабиб Абдусаламов (76, 79, 84-пен.), 7:0 - Гаррик Левин (86).
Россия: Одоевский, Левин, Варатынов (к), Гайворонский, Шайхтдинов, Соколов (Самойлов, 29), Захарян (Ермаков, 69), Лайкин (Михайлов, 69), Багринцев (Пиняев, 46), Вл. Шитов (Абдусаламов, 46), Вит. Шитов.
Сан-Марино: Амичи, Севери, Джамбалво, Мат. Санциси, Лаццари (к), Пасолини, Джуди (Н. Санциси, 46), Санти (Солито, 63), Дольчини (Пасолини, 77), Д’Аддарио (Виттори, 46; Сарти, 84), Чола.
Предупреждены: Виттори, 46, Кола, 49.
Судьи: Барсело, Гомес Гордильо (оба - Гибралтар), Букчи (Румыния).
24 октября. Буфтя. Стадион Федерации футбола Румынии.
РОССИЯ - РУМЫНИЯ - 0:1
Гол: 0:1 - Андрей Панделе (68).
Не реализовал пенальти: Стефан Бодистеану (67).
Россия: Одоевский, Варатынов (к), Захарян, Пиняев, Соколов, Багринцев, Лайкин, Шайхтдинов, Абдусаламов, Левин (Николаев, 72), Детенышев.
Румыния: Попа, Пантеа, Данулеаса, Сирбу, Лазар, Некита, Андронаке, Панделе (Гералиа, 77), Тудор (Негоэску, 46), Бодистеану (Джерджели, 90+3), Нита (Рус, 90+7).
Предупреждены: Данулеаса, 51, Нита, 90 - Детенышев, 33, Шайхтдинов, 90+1.
Судьи: Кайтазович, Габровец (оба - Словения), Колосов (Латвия).
27 октября. Могошоая. Стадион Федерации футбола Румынии.
ШВЕЙЦАРИЯ - РОССИЯ - 1:2
Голы: 1:0 - Брэдли Финк (31), 1:1, 1:2 - Артем Соколов (53-пен., 65).
Швейцария: Хюбель, Шаля (Вукелич, 73), Фернандес, Хайдари, Виллиманн (к), Финк, Оттигер, Рибейро (Дантас, 60), Кресценти (Рупп, 60), Россье (Хунцикер, 82), Овусу.
Россия: Одоевский, Варатынов (к), Захарян (Гайворонский, 90+2), Вит. Шитов (Вл. Шитов, 73), Соколов, Багринцев, Лайкин, Абдусаламов, Левин, Николаев, Детенышев.
Предупреждения: Рибейро, 37 - Абдусаламов, 41, Детенышев, 70, Вл. Шитов, 90+1, Одоевский, 90+3.
Судьи: Ануфриев, Колосов (оба - Латвия), Букчи (Румыния).
30 октября. Буфтя. Стадион Федерации футбола Румынии.
В выставочном зале музея им. Эрьзи заведующий кафедрой архитектуры и дизайна архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева,...
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