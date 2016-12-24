12 октября кукольный театр «Крошка» открыл новый сезон премьерой спектакля «Сказка волшебного леса» в постановке Ольги Андроновой. Красивая и добрая история с захватывающим сюжетом по мотивам сказок Джанни Родари пришлась по вкусу юным любителям театра и их родителям, ни одно место в зале не пустовало.

Стоит отметить, что театр встретил гостей обновленным интерьером - за счет средств, выделенных в рамках проекта «Театр детям» при поддержке партии «Единая Россия», было заменено звуковое и световое оборудование, в зале установлены кресла-трансформеры, удобные для детей и родителей. Кроме того, часть средств направлена на постановку спектакля с рабочим названием «Я хочу не бояться, мне хочется жить» в рамках проекта «Память маленького сердца», посвященного 75-летию Победы. Оригинальная и трогательная история поднимает тему, к которой редко обращаются театр и кинематограф, - письма детей из концлагерей. По словам директора театра Раисы Крайновой, предполагается не кукольный спектакль, играться постановка будет «живым планом» с присутствием только одной куклы - аллегории смерти. Премьерный показ спектакля планируется уже в ноябре.

- Наши спектакли адресованы не только детям, мы работаем и для подростков, и для взрослой аудитории. Приоритетное направление деятельности театра - это реализация новых проектов. Например, спектакль «За гранью» по мотивам рассказа «Морфий» создан в рамках проекта «Театр против наркотиков», - рассказывает Раиса Крайнова. - Также у нас есть очень интересный проект «Театр на подушках», который включает 4 интерактивных спектакля. Представление происходит не в зрительном зале, а в фойе, где ребенок, сидя на подушке вместе со своими родителями, может передвигаться свободно. Этот проект рассчитан на детей от полутора лет и пользуется популярностью. В таком возрасте дети не осиливают просмотр спектакля в зрительном зале. Ребенок не должен строго сидеть в кресле и смотреть на сцену, он может подойти во время спектакля потрогать кукол, пообщаться с актером. Еще есть национальный этнопроект «Оглянись, потомок, историю земли мордовской разгляди». Это пять спектаклей, которые играются на русском, мокшанском и эрзянском языках.

Мы всегда находимся в творческом поиске, стремимся удивлять, таким образом рождаются самые интересные формы для постановок. А благодаря субсидиям мы можем создавать уют для наших зрителей, чтобы детям было комфортно и удобно.