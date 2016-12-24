«МОРДОВИЯ-2003» - В ФИНАЛЕ ПРИВОЛЖЬЯ, «МОРДОВИЯ-2004» И «МОРДОВИЯ-2005» - С ХОРОШИМИ ШАНСАМИ

Юношеские команды главной футбольной школы республики завершают выступления на предварительном этапе первенства России в зоне «Приволжье». Завершают в основном с положительным эмоциями. На финишном отрезке, когда важен результат каждого матча, саранские ребята добиваются наиважнейших побед. С удовольствием писали про приволжские баталии на протяжении всего лета, и продолжаем это делать осенью.

«Мордовия-2003» (тренеры - Юрий Уткин и Евгений Буланов) одержали наиважнейшую победу в Энгельсе, отправив в ворота представителей местной ДЮСШ два безответных мяча. На 7-й минуте отличился Владислав Поляков, на 80-й минуте вышедший на замену Данила Сыщиков снял все вопросы относительно победителя в этой игре.

Состав нашей команды выглядел следующим образом: Айсин, Снадин, Асланян, Моисеев, Шаталин (к), Чиркин (Сыщиков, 73), Бусаргин, Николаев (Саушин, 78), Меликян, Воронцов, Вл-в Поляков. В календаре у 16-летних воспитанников МЦПЮФП «Мордовия» остался всего один матч - 13 сентября с «Балаково» в Саранске (09:30, стадион «Старт»). При этом путевка в Финал Приволжья (28 сентября - 5 октября, Самара, стадион «Металлург») уже завоевана!

«Мордовия-2005» (тренеры - Денис Кукушкин и Никита Рокунов) на минувшей неделе победила гостей из Заречного, а затем успешно скаталась в Саратов. «КСШОР-Сенсор» был разгромлен в родных стенах стадиона «Старт» со счетом 5:0. Голы забили: Роман Казачинский (на 14-й и 68-й минутах), Максим Донцов (на 27-й), Виталий Гуменчук (на 31-й) и Абдулкарим Бикбаев (на 37-й).

На стадионе «Салют», пропустив гол с пенальти от «СШОР-14-Волга» уже на 1-й минуте, гости из Саранска сравняли счет в следующей же атаке (отличился Виталий Гуменчук), а затем забили еще пять раз - Владислав Волгаев (10-я и 69-я минуты), Александр Сергин (28-я), Роман Казачинский (34-я и 42-я). В итоге после финального свистка на табло горели ужасающие для хозяев цифры - 1:6. Под флагом родного региона на волжских берегах выступали: Баулин (Кручинкин, 55), Бикбаев, Новиков (Ковалев, 42), Поляков, Сергин, Гуменчук (Кутюшев, 38), Донцов (к) (Круглов, 45), Казачинский (Федин, 55), Аношкин (Макеев, 36), Волгаев.

«Мордовия-2004» (тренеры - Сергей Дикарев и Игорь Лазарев), как и ребята годом старше, гостила в Энгельсе. На 24-й минуте Артем Ананьев открыл счет, на 42-й - «Звезда-Юность» восстановила паритет. Но счастливой стала 45-я минута, когда победный гол записал себе в актив Николай Бурмистров.

В бордовых футболках «Мордовии-2004» на поле выходили: Ноздрин, Буцких (к), Кульнин, Шаров, Панежа, Тишенков, Мокшанов (Аверкин, 70), Козлов, Ананьев (Малышев, 70+1), Бурмистров, Хайров (Гродников, 40; Трушин, 54). Сегодня, 11 сентября, наша команда примет на стадионе «Старт» прямых конкурентов за путевку в финальный турнир - сверстников из «СШОР-Сокол» (начало в 13:00). Эта игра и станет во многом определяющей. Для саратовцев - заключительной. При этом у «М-2004» еще останется матч в запасе - 15 сентября со «Звездой-Юностью» (в домашней обстановке).