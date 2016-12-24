Жителей частного сектора Саранска просят не сжигать мусор, ботву и листву на своих приусадебных участках

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Глава Саранска Петр Тултаев заострил внимание Административно-технической инспекции на соблюдении сроков по ликвидации разрытий на территории города.
По состоянию на 6 сентября в столице Мордовии насчитывалось 205 разрытий. При этом 151 разрытие - просроченное, 104 из которых - по линии ОАО «СаранскТеплоТранс». «В ближайшее время ОАО «СаранскТеплоТранс» должно сдать все разрытия. По многим адресам разрытия ликвидированы, но не восстановлено благоустройство», - рассказала заместитель начальника Административно-технической комиссии Татьяна Шеворакова.
«Людям все равно. Начнутся дожди, как им ходить, по грязи? Если нарушают сроки, подходите жестко, вплоть до применения штрафных санкций, предусмотренных в рамках законодательства, - сказал мэр. - Нас никто не жалеет, и вы никого не жалейте!»
Градоначальник также поручил главам районных администраций и Административно-технической инспекции провести разъяснительную работу среди жителей частного сектора о недопустимости сжигания мусора, ботвы и листвы на своих приусадебных участках. «Такого не должно быть! Мы же в городе живем», - заметил Петр Тултаев.
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