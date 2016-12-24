Александр Носик: «По праздникам мы готовим суп из мидий»

Александр Носик, известный по фильмам «Возращение Мухтара», «Все по закону», «Торгсин» и другим, активный участник телепередач, связанных с кулинарией, признался, что обожает готовить. Причем не один, а в компании друзей-единомышленников. По выходным они собираются на кухне, чтобы сообща приготовить какое-нибудь оригинальное блюдо. Также он рассказал, какой в его представлении должна быть настоящая яичница. И поискал, но не нашел любимую национальную кухню - в его представлении все они замечательные, надо только как следует распробовать…

- Александр, какие продукты всегда есть в вашем доме?

- Если я приезжаю после длительной командировки, в моем доме нет ни одного продукта! Ну а так у меня всегда есть запасы гречки - потому что я ее очень люблю, она вкусная и полезная. Еще присутствуют овсянка, творог, помидоры, лук и чеснок, которые я обожаю! Постоянно есть лук и чеснок нет возможности, потому что я живу в социуме, но если приезжаю на дачу и понимаю, что остаюсь с ночевкой, то будет съедено как минимум полголовки чеснока и пара-тройка луковиц в сыром виде.

- А что для вас вообще значит еда?

- Для меня еда никогда не была культом, но она является значимой частью моей жизни - я очень люблю вкусно поесть! Но когда с едой проблема, я совершенно непривередлив и могу съесть всё, что приносит энергию.

- То есть едите абсолютно всё?

- Я не веган и не сыроед - я, к своему стыду, хищник, так как с удовольствием ем мясо, рыбу и морепродукты. Но некоторые продукты я все же стараюсь исключить из своего рациона - это сладкое, мучное и углеводы на ночь. Стараюсь вообще не есть на ночь, но ключевое слово здесь - «стараюсь». Это не значит, что не ем. Ничего не солю - но не из принципа, а просто не люблю соленую еду. Но при этом обожаю соленые огурцы, как и любую острую пищу. Но чтобы правильно питаться, нужно жить в режиме графика, а наша профессия этого не предполагает абсолютно! У меня нет времени суток, у меня нет постоянного места, где можно поесть, - ем там, где остановился. Ну и плюсом к этому идут собственные желания - когда, например, хочется съесть чего-нибудь вредного. Захотелось съесть спагетти на ночь - ну, значит, съем! Но это не значит, что я буду делать это каждый день.

- А что вы любили отведать в детстве?

- Мое детство пришлось на советское время. Если говорить об общепите, то это - коржики, обсыпанные орехами. Буквально недавно вспоминал пионерский лагерь, где нас кормили картошкой с селедкой. Селедку «закапываешь» в картошку, отчего та становится такой просоленной, со вкусом рыбки... А дома мама всегда готовила дико вкусные котлеты и борщ. Правда, мясоед во мне проснулся гораздо позже, а совсем маленьким я обожал макароны… Конечно, на праздники всегда готовились винегрет, оливье - что может быть вкуснее?! И еще помню настоящий киевский торт, привезенный ночным поездом из Киева, где родители часто бывали на гастролях. Вечером они играли в спектакле, потом садились в поезд - и с утра вместе с тортиком возвращались домой.

- Помните свое первое кулинарное творение?

- Это была яичница.

- Она чем-то отличается от классической?

- Все мужики знают, что желток внутри должен быть сырым - это закон! Для того чтобы сделать хорошую яичницу, нужно сначала обжарить лучок, потом туда добавляешь помидорку, потому что без помидора яишня - это не яишня! Можно кинуть куски черного хлеба, чтобы они тоже обжарились, - будет яичница на сухариках. Потом кидаешь туда мясо - можно специально купленное, а можно то, что есть. Обязательно потереть сыр. Дальше все это дело заливаешь яйцами. Можно посыпать туда зелени, тщательно поперчить. Но главное - не пережарить: яичница должна быть мокрая! Эту яишенку кидаешь в тарелочку - ммм!..

- Какую еду помните из студенческих лет?

- Времена были 90-е, голодные и трудные. С нами учились корейские ребята, с которыми я сдружился. И, в общем, как-то интуитивно они увидели голод в моих глазах - и подарили мне большой сорокакилограммовый мешок риса, дали во временное пользование рисоварку и очень острый корейский соус. И в течение года или полутора мой основной рацион составлял пареный рис с этим острым-острым соусом. А потом они подарили мне коробку с их фирменными супами. У нас это называется доширак, а на самом деле - Чан Рамён. Там было настоящее сушеное мясо с сушеными овощами. Еще туда входил специальный острый соус, который нужно было варить. И это было очень круто, так что помимо риса я еще иногда баловал себя этим самым супчиком.

- После этого, наверное, долгое время на рис даже смотреть не хотелось?

- Почему же? Просто рис - достаточно тяжелая еда, по крайней мере для меня. Но суши ем с удовольствием!

- Как часто удается путешествовать и что вкусного пробовали в далеких странах?

- Я люблю совершать гастрономические набеги, и больше всего мне нравится средиземноморский стиль. Вся традиционная итальянская и французская кухня очень похожа на любую деревенскую еду. Высокая французская кухня - она сделанная, и некая итальянско-средиземноморская - тоже. А в основном там едят все то, что растет, ходит или плавает поблизости. Когда заезжаешь во Франции в какую-нибудь деревню, то там можно купить «кровяночки» - и это будет потрясающая французская «кровяночка», так же как и в любой другой европейской деревне. Но в принципе сам стиль мне нравится, потому что еда там достаточно легкая и свежая: овощи, мясо, рыба. А в Аргентине я с удовольствием ел потрясающие стейки, запивая их вином. Съел огромный кусище мяса, выпил вина - и больше ничего не надо, жизнь потрясающая! Еще очень люблю мексиканскую кухню - она острая и пикантная. Люблю японскую и китайскую. Грузинская кухня - просто потрясающая! А в Армении в какой-то деревне мне приготовили мясо в местной столовой - фантастически! В Азербайджане мясо, овощи, чай, варенье - удивительно! А что тогда, собственно, я не люблю? Получается, что всё люблю! Самое главное правило - есть там, где едят местные, а не туристы. И еще - там, где высокая проходимость.

- А как определить эти места?

- Нужно с пристрастием расспрашивать местных. И плюс еще должна сработать интуиция. Ты видишь - и понимаешь: вот здесь тебе будет вкусно! Заходишь - и, как правило, не ошибаешься. А когда ты смущаешься и думаешь: идти или не идти? - то лучше не идти. Туристов обманывают, на них зарабатывают, а кормят плохо. Никогда не забуду, как в первый день пребывания в Риме мы случайно попали в прекрасный семейный ресторан, недалеко от Колизея. На следующий день мы решили начать с этой же точки, но прошли двести метров вперед - и попали в туристический ресторан. Похабней той еды трудно вспомнить!

- А вы готовите дома мясо?

- Мы с мужиками устраиваем мясные вечеринки, и мои друзья научили меня готовить стейк на сковородке в домашних условиях. После чего я приобрел чугунную сковородку, которая позволяет мне приготовить вкусное мясо. Не так, конечно, как в Аргентине или в лучших мясных ресторанах Москвы, но все равно это очень вкусно.

- У вас на вечеринках кто отвечает за готовку? Есть дежурные?

- У нас есть группа эпикурейцев, которые любят вкусно поесть - с хорошей компанией, разговорами и добрым вином. Мы вместе что-то придумываем, готовим, пробуем.

- Если выдался выходной - пойдете в ресторан или сами что-то приготовите?

- Если есть силы, желание и идеи - то лучше дома.

- И что тогда приготовите?

- Суп из мидий, который мы готовим только по праздникам, потому что он очень тяжелый.

- Поделитесь рецептом.

- Берется большая кастрюля, в ней топится пачка хорошего сливочного масла. В это время соломкой режется килограмм лука, кидается в это масло, томится. Как только он стал желтым и мягким - туда выдавливаются три лимона, заливаются сливки, и когда все закипело - кидаются мидии. К супу прилагаются соль, перец и багет. Это, на мой взгляд, идеальный суп! И даже те, кто воротит нос от лука, уплетают этот суп за обе щеки!