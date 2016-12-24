Задержан потрошитель саранских автомашин

«А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ, А У ВАС?»
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В последних числах августа телефоны дежурных частей саранских отделов полиции разрывались от звонков автовладельцев с рассказами о раскуроченных машинах. Дело в том, что ночью неизвестные разбивали стекла в легковушках и вытаскивали из них различные электронные приборы - видеорегистраторы, радар-детекторы, навигаторы и т.п. Только за 30 августа в правоохранительные органы поступило 15 подобных заявлений.
Стражи порядка провели масштабные оперативные мероприятия и быстро задержали одного из злоумышленников. Потрошителем чужих авто оказался 19-летний житель Ульяновской области. Молодой человек поведал, что идею такого «стартапа» ему подкинули двое приятелей. Втроем ребята крушили тачки и быстро забирали все более-менее ценное из салонов, планируя в дальнейшем сбыть на стороне по дешевке. Чтобы упростить процесс, эти деятели передвигались на автомобиле, при этом перевозя часть ворованного с собой.
Кстати, некоторые из похищенных вещей правоохранители уже отыскали - они находилось в квартире задержанного молодого человека. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Исправно платившие за услуги ЖКХ жители Саранска неожиданно для себя могли остаться без газоснабжения
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