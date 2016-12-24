Петр Тултаев выступил на заседании Ассоциации городов Поволжья в Казани

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С 22 по 27 августа в Казани прошел 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.
Россия впервые принимала соревнования по профессиональному мастерству мирового уровня. Его участниками стали более 1300 конкурсантов из 63 стран мира. Глава городского округа Саранск Петр Тултаев также принял участие в мероприятиях в рамках чемпионата WorldSkills Kazan 2019 совместно с главами городов Поволжья, в том числе посетил Выставочный центр «Казань Экспо».
Кроме того, в Казани состоялось заседание Ассоциации городов Поволжья. Главная его тема: ход реформы по обращению с отходами и внедрение современных принципов обращения с отходами в городах - членах АГП.
В заседании принял участие Глава городского округа Саранск Петр Тултаев. В качестве докладчика он рассказал об опыте проведения мероприятий в рамках реформы по обращению с отходами, взаимодействию с региональным оператором и обозначил основные имеющиеся в этой сфере проблемы.
В преддверии заседания главы городов Поволжья посетили несколько объектов инфраструктуры города Казани: мусороперегрузочную станцию и одну из контейнерных площадок города. Кроме того, они побывали в многопрофильной школе № 181 Советского района Казани.
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