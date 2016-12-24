В минувшую субботу мэр Саранска проверил ход работ по благоустройству дворовых территорий в Октябрьском районе. Работы здесь ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Подрядная организация ООО «Дорожник», признанная победителем в аукционе, срывает сроки! Причем это касается не только Октябрьского района, но и Пролетарского. В прошлый понедельник глава Администрации Октябрьского района Сергей Мальченков сообщал, что ООО «Дорожник» вручено уведомление о расторжении муниципального контракта в связи с невыполнением его условий.

«У нас каждый глава района отвечает за то, что происходит на вверенной ему территории. Работы по благоустройству в Октябрьском районе не закончены, а глава Администрации Сергей Александрович Мальченков ушел в отпуск. Я ему подписывал заявление с учетом того, что работы по благоустройству будут завершены. Вы, Октябрьский район, сильно отстаете в этом вопросе. Не сочтите за блажь, отзывайте Сергея Александровича из отпуска. Пока не сделают всё, как положено, нечего отдыхать, - заявил мэр Саранска Петр Тултаев. - И это всех касается. Нас сюда никто не тащил, и будьте добры выполнять свою работу на совесть. Работу сделали - отдыхайте, никто не препятствует. Нет - работайте! У вас дворы не благоустроены, а вы отдыхаете! Мне тоже хочется на море или на речку в деревню, но совести не хватает всё бросить! Есть реестр недобросовестных поставщиков и подрядчиков. Тогда придется завести реестр недобросовестных и отстающих чиновников. Понятно, что для всех Тултаев виноват, он за всех отвечает. Но, друзья мои, я рассчитываю на вас, и когда прихожу к вам во дворы, а у вас там ни шатко ни валко, а вы ушли в отпуск, то это никуда не годится! Или работаем, или не работаем. Учитесь у женщин, кстати говоря, которые рядом с вами находятся! На подчиненных среднего звена не отыгрывайтесь. Это в первую очередь касается руководителей. У нас в Саранске тоже солнце появляется - отдыхайте, загорайте. Надеюсь, этого больше не придется повторять. А повторится - другой разговор будет!»