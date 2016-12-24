Утверждены новые формы уведомлений о сносе и завершении сноса объекта индивидуального жилищного строительства

Социум

С 5 марта 2019 года вступили в силу новые формы уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства и о завершении сноса объекта капитального строительства. Требования не распространяются на случаи строительства нового объекта капитального строительства взамен старого и на реконструкцию существующего объекта недвижимости. 

Теперь в целях сноса объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) собственник (застройщик) данного строения подает в орган местного самоуправления по месту нахождения объекта или через многофункциональный центр уведомление о планируемом сносе. Уведомление подается не позднее, чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу. В уведомлении указывается следующая информация: 

- данные о застройщике; 

- кадастровый номер земельного участка, его адрес, в переделах которого расположен объект недвижимости, планируемый к сносу; 

- сведения о праве застройщика на земельный участок; 

- сведения о праве застройщика на сам объект ИЖС; 

- сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации (при наличии таких решений либо обязательств). А также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок и объект ИЖС, подлежащий сносу, если такие лица имеются. 

Застройщик не позднее семи рабочих дней после завершения сноса объекта ИЖС подает в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, на котором располагался снесенный объект, в том числе через многофункциональный центр, уведомление о завершении сноса объекта ИЖС.

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