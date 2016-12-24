На Большеигнатовской земле пройдут «Родовые моления»

В ближайшую субботу 13 июля в с. Чукалы Большеигнатовского района состоится Национально-фольклорный праздник «Раськень Озкс» («Родовое моление»). В этой местности наиболее широко и ярко сохранились старинные обряды и песенные традиции мордовского (эрзя) народа. Эрзянские родовые моления будут проходить на археологическом кургане «Маар», где, по рассказам старожилов, захоронено около 11 тысяч воинов, сражавшихся с ногайцами.

В этом году праздник будет проходить в рамках Межрегионального этнокультурного транзита «Территория традиций» («Кой юрт»). Участниками национально-фольклорного праздника станут делегации из муниципальных районов Республики Мордовия и регионов Российской Федерации с компактным проживанием мордовского народа. Гостям и участникам торжеств представится возможность увидеть обряд зажжения родовой свечи (Штатол), они смогут принять участие в древнем эрзянском обряде моления предкам «Озкс» и в массовом обряде обвивания Маара.

В рамках национально-фольклорного праздника «Раськень Озкс» состоится Межрегиональный фестиваль мордовской песни «Напевы земли мордовской», в котором примут участие творческие коллективы муниципальных районов Республики Мордовия и самодеятельные артисты из других регионов Российской Федерации. Заявки на участие в фестивале уже поступили от творческих коллективов г. Москвы, Санкт-Петербурга и даже из далекого Алтайского края.

Одним из ярких моментов праздника будет Межрегиональный конкурс на лучший мордовский (эрзянский) костюм «Праздничная рубашка» («Руця»). В конкурсе может участвовать каждый желающий, одетый в национальный костюм, оригинально презентовав его.

Любители активного образа жизни смогут продемонстрировать свою удаль в разнообразных спортивных состязаниях и национальных играх. Особое место в этом году в спортивных состязаниях будет уделяться детям. Они могут принять участие в Межрегиональном фестивале национальных игр «Игрища Тюшти» («Тюштянь налксемкат»). Также для них будут работать интерактивные площадки и детские аттракционы.

На выставке изделий народных промыслов можно увидеть многообразие видов и жанров декоративно-прикладного искусства: плетение поясов, плетение и художественная обработка бересты, бондарное дело, объемная и рельефная резьба по дереву, вязание, традиционные виды вышивки, плетение из лозы, лыка, художественная керамика, глиняная игрушка, художественная ковка металла, изготовление сувенирных кукол и многое другое.

На празднике будет широко представлена национальная кухня. Гости и участники праздника смогут попробовать и узнать рецепт приготовления традиционного эрзянского пирога с картошкой - «каймак» и национального игристого напитка из томленой сахарной свеклы - «брага». В завершение праздника все желающие могут потрапезничать на всеобщем ритуальном обеде «Вейсэнь ярсамкат» и оценить мордовский национальный суп, приготовленный из жертвенного быка.

Как видите, гостей праздника ждет много интересного. Не упустите возможность посетить «Раськень Озкс»!