Удивительные гобелены Сергея Гавина

В Европе гобелены появились в XIII веке, богатые феодалы использовали их для драпировки каменных стен в холодных и сырых замках. Позже их стали использовать для украшения комнат. В XVI-XVIII веках приобрести их мог не каждый, они стали признаком богатства и статуса. А сегодня далеко не все представляют, что такое гобелен и как он может украсить пространство. Понять это может каждый, придя на выставку заслуженного художника РФ Сергея Гавина «Гобелен. От замысла к воплощению», которая открылась в музее Эрьзи.

Гобелены Сергея Гавина выполнены вручную, материал для них традиционный - шерсть, шелк, в некоторые работы мастер добавляет люрекс. Глядя на полотна издалека, сложно поверить, что вся эта красота - дело рук человека. По словам Сергея Гавина, гобелен - это дорогое искусство. Оно, во-первых, требует очень высокого мастерства, а во-вторых, огромной усидчивости. Мастер не показывает свои руки, говорит, что все они стерты от работы. Причем на один гобелен в среднем уходит месяцев девять активной работы, а порой и больше. И это в том случае, если эскиз уже готов. А вообще от замысла до воплощения могут уйти годы!

Рассматривая работы Сергея Гавина, не перестаешь удивляться ювелирной технике, переходам цвета, объемности изображения.

- Я рад, что они кажутся вам объемными, - говорит мастер. - Гобелен - это искусство, которое находится в архитектурном пространстве, и если в нем самом появляется пространство, то между ними начинается диалог. Человек должен этот диалог услышать.

- Гобелены Гавина отличают красота фактуры, цветовое богатство, неожиданность и смелость композиционных решений, - рассказывает куратор выставки Анастасия Карпина. - Высоким мастерством и острой декоративностью отмечены изысканные фантазии-притчи, пейзажные композиции, аллегорические работы, несущие в себе глубокий философский смысл. Работы художника - это отражение его переживаний, впечатлений и раздумий, удивления и восторга от жизни, от общения с людьми, с произведениями музыки, кино и литературы.

У некоторых гобеленов есть специальные таблички с пояснениями автора. «Я очень люблю музыку. Мне кажется, она разлита повсюду. Природа наполнена звуками. Шум ветра, шорох листвы, плеск воды, пение птиц, журчание ручьев, звенящая глубина бездонного неба, струи дождя, как хрустальные струны, звучат, тронутые ветром. Всё вместе создаёт неповторимую музыку жизни. Образ органа наиболее полно отображает звучание музыки Вселенной, проявление Бога в человеке и природе» - такие слова можно прочитать у полотна под названием «Фуга». И после прочтения смотришь на работу мастера немного другими глазами. Он делится взглядами на жизнь, на мир через свои работы.

Согласитесь, редко встретишь мастеров, создающих гобелены. Наверное, поэтому художнику часто задавали вопрос о том, как он пришел к этому виду искусства.

- Как пришел к творчеству - это длинная история, - говорит Сергей Гавин. - Всё произошло случайно, как это часто бывает в жизни. Как часто случайно мы встречаемся с любимыми людьми, так встретился я с любимым мной искусством. Я решил заняться этим делом, изучил его и до сих пор изучаю. Мы пока еще не дозрели до того, что, как мне представляется, должно быть. Человек должен входить в архитектурное пространство, где есть гобелен, как мы сейчас входим в храм…

У жителей и гостей Саранска есть уникальная возможность увидеть гобелены ручной работы большого мастера. Такие выставки - большая редкость. В музее Эрьзи экспозиция «Гобелен. От замысла к воплощению» будет работать до 4 марта. Кроме гобеленов, в экспозицию вошли графические произведения автора.