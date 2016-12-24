Получил условный срок за аферу на 500 тысяч рублей

Ленинский районный суд вынес приговор 40-летнему бывшему главному специалисту-экономисту Управления капитального строительства Республики Мордовия Олегу Бикееву. Экс-чиновник был задержан вечером 13 февраля сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ по подозрению в получении взятки в полмиллиона рублей. Полицейские считали, что Бикеев получил мзду за то, что обеспечил саранской предпринимательнице победу на аукционе на поставку дорогостоящего оборудования для Музейно-архивного комплекса. Однако позже следствие переквалифицировало Бикееву статью со взятки на мошенничество.

- Родился в Саранске 26 декабря 1977 года, - сообщил в суде Олег Бикеев. - Зарегистрирован в поселке Луховка по улице Совхозной, проживаю в Саранске по улице Косарева. Сейчас работаю менеджером в фирме «Кабельный обогрев». Образование высшее, женат, воспитываю 7-летнюю дочь. Не судим, к административной ответственности не привлекался.

- Вы или ваши близкие страдаете заболеваниями, имеете инвалидность? - спрашивает Бикеева судья.

- Заболеваниями страдаю, мой адвокат предоставит амбулаторную карту. Инвалидами третьей группы являются мои родители. У дочери проблемы с сердцем, она состоит на учете у кардиолога.

- Что входит в ваши обязанности как менеджера?

- Продажа оборудования для обогрева и заключение договоров.

- Какой у вас доход на новой работе?

- Я получаю оклад 11 тысяч 200 рублей.

- Другие доходы имеете?

- Нет.

Потерпевшей по делу признана 68-летняя саранская предпринимательница Валентина Белова. В суде женщина заявила, что ущерб, который ей был причинен Бикеевым, возмещен в полном объеме. Каких-либо претензий к подсудимому она не имеет и заявлять гражданский иск не собирается.

- Какого наказания, на ваш взгляд, заслуживает Бикеев?

- Хочу, чтобы его наказали не так строго, поскольку у него болеет ребенок. Прошу не лишать Бикеева свободы.

Из обвинительного заключения известно, что Олег Бикеев с апреля 2012 года занимал должность специалиста отдела торгов и комплектации ГОСУКС РМ, а с января 2015-го был включен в состав контрактной службы этого учреждения. Со временем перспективному сотруднику доверили подготовку заявок для участия в аукционе, поступавших от потенциальных поставщиков. Именно Бикеев определял и аргументировал стартовую цену контракта, готовил заключения по качеству оборудования или предоставляемых услуг участников тендера. Учитывая широкие должностные возможности, чиновник мог влиять на итоги аукционов. Чем впоследствии он и воспользовался, чтобы провернуть прибыльную махинацию.

В августе 2015 года на тот момент еще ведущий специалист-экономист ГОСУКСа Олег Бикеев занимался размещением заказа на поставку оборудования на сумму 23,6 миллиона рублей для лаборатории микрофильмирования Музейно-архивного комплекса в Саранске.

Олег Бикеев встретился в своем служебном кабинете с представителем коммерческой организации «Комплект-С», менеджером Вячеславом Кругловым и предложил ему принять участие в предстоящем аукционе. Во время беседы чиновник пообещал Круглову обеспечить победу в торгах. Естественно, не просто так, а за 500 тысяч рублей. Вячеслав рассказал о предложении чиновника из ГОСУКСа своему знакомому Олегу Белову - сотруднику ИП Белова (предпринимательница специализируется на продаже оборудования). Тот немного подумал, счел, что участие в поставке оборудования на таких условиях весьма выгодная сделка, и дал добро.

9 октября 2015 года Бикеев при участии Круглова подготовил аукционную документацию на поставку оборудования для Музейно-архивного комплекса, в которую чиновник включил технические характеристики оборудования заранее установленного производителя. Заявку утвердил известный по другой махинации с госзакупками заместитель начальника ГОСУКС Мордовии Дмитрий Чирин. Однако по материалам уголовного дела Чирин не был осведомлен о предварительных закулисных договоренностях по этому заказу.

В тот же день аукционная документация на поставку оборудования для Музейно-архивного комплекса была размещена Государственным комитетом РМ по организации торгов и ценовой политике на электронной площадке roseltorg.ru. И вскоре поступила единственная заявка на участие от «нужного» предпринимателя - ИП Беловой. Поскольку в аукционе участвовал единственный поставщик, торги были признаны несостоявшимися. Однако позже по результатам рассмотрения членами аукционной комиссии, в состав которой также входил Бикеев, заявка была признана соответствующей требованиям аукционной документации. По закону это возможно при условии, если в поставке нуждается государственное учреждение и цена поставки не превышает указанной госпредприятием.

23 ноября с единственным участником и, соответственно, победителем аукциона был заключен государственный контракт на поставку оборудования на сумму более 20 миллионов рублей. Можно предположить, что цена на оборудование для музея была завышена на 20-25%. После перечисления основной суммы Бикеев при очередной встрече с Кругловым в своем служебном кабинете резонно потребовал передать ему обещанный гонорар в полмиллиона рублей. Чиновник просил перечислить деньги на расчетный счет своего двоюродного брата Юрия Антипова, тот был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Победители аукциона в октябре 2016 года, как и просил Бикеев, перевели деньги - 499 тысяч рублей - через фирмы-однодневки родственнику чиновника, а тот передал их брату.

Вскоре схемой заинтересовались оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Оперативники грамотно раскрутили фигуранта другого громкого уголовного дела. Речь идет о комбинации, которую организовал заместитель начальника ГОСУКС Мордовии Дмитрий Чирин. Его уже осудили за крупное мошенничество при поставке двух автомашин для заливки льда, в результате чего чиновник незаконно обогатился почти на 6 миллионов рублей. Одним из тех, кто участвовал в этой махинации, был Вячеслав Круглов. Он предпочел сразу покаяться в содеянном. Коммерсант написал явку с повинной, заключил досудебное соглашение со следствием и, чтобы не отправиться в места не столь отдаленные, слил все «серые» схемы с госзакупками, о которых ему известно. Выполняя условия о досудебном соглашении, Круглов рассказал и о махинации с аукционом, которую провернул Бикеев.

Вскоре чиновник ГОСУКСа был задержан. Еще на аресте Бикеев заявил: «Признаю вину частично. Деньги получал, но это была не взятка, а мошенничество. Возможности повлиять на исход аукциона у меня не было». В суде чиновник предлагал выпустить его под залог, отпустить под подписку о невыезде либо заключить под домашний арест, благо выбор недвижимости, владельцем которой он является, довольно велик - две квартиры в Саранске и особняк в поселке Луховка. Некоторые саранские риелторы, увидев двухэтажный коттедж Бикеева, предположили, что его стоимость может составлять до 10 млн рублей. Любопытно, откуда у рядового сотрудника, чья официальная зарплата - около 25 тысяч рублей, такое имущественное благосостояние? Известно также, что мужчина на момент задержания ездил на хорошей иномарке Mitsubishi стоимостью около 1 миллиона рублей. Может быть, у Бикеева супруга - бизнесмен и может позволить себе дом, квартиры и иномарку? Как оказалось, жена чиновника трудится помощником судьи, и размер ее зарплаты весьма далек от доходов бизнесменов.

Суд отправил чиновника в следственный изолятор, но позже правоохранители все же пришли к выводу, что Бикеев действительно не имел возможности повлиять на исход аукциона, а именно при выявлении победителя Олег не обладал правом решающего голоса. Чиновнику переквалифицировали статью со взятки на мошенничество. Получилось, что ущерб - 499 тысяч рублей - был причинен предпринимательнице Валентине Беловой. Стоит ли говорить, что санкции по статье «Мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере» значительно мягче, чем за взятку, а главное, нет многомиллионных штрафов. При таком раскладе Бикеев полностью признал вину, и вскоре суд выпустил его из СИЗО. На процесс по делу экс-чиновник явился самостоятельно.

После того как Бикеев выслушал обвинительное заключение, которое огласила гособвинитель, председательствующий на процессе поинтересовался у подсудимого:

- Вину признаете?

- Да, в полном объеме.

- Поддерживаете ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке?

- Да, поддерживаю.

По характеристикам из материалов уголовного дела следует, что по месту жительства Олег Бикеев характеризуется положительно. Жалоб со стороны соседей не поступало. С прежнего места работы - ГОСУКСа - также имеются положительные отзывы. Награжден Почетной грамотой ГОСУКСа Республики Мордовия за многолетний и добросовестный труд в строительной отрасли. Из ведомства чиновник уволился по собственному желанию 30 апреля. На учете у нарколога и психиатра не состоит. К уголовной и административной ответственности не привлекался.

В прениях гособвинитель просил суд отправить Олега Бикеева в колонию общего режима на 1 год и 6 месяцев, сторона защиты, напротив, просила суд не лишать бывшего чиновника свободы. Суд учел все обстоятельства дела и вынес приговор, по которому Бикеев признан виновным и осужден к 1 году и 6 месяцам условно с испытательным сроком на 3 года со штрафом в 50 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания Бикеев лишен права занимать определенные должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил и, вероятно, будет обжалован прокуратурой.

Коллегам Бикеева заменили «условку» на реальный срок

За день до приговора Олегу Бикееву 15 октября Верховный суд Мордовии отменил приговор Ленинского суда его бывшим коллегам Дмитрию Чирину и Максиму Перерве. Ранее районный суд приговорил чиновников к условному сроку. Прокуратуру такой приговор не устроил, и сотрудники надзорного ведомства обжаловали его в Верховном суде Мордовии. В итоге вышестоящая инстанция вынесла апелляционное определение, по которому Дмитрию Чирину и Максиму Перерве изменили условный приговор на реальный.

Для Чирина и Перервы такое решение суда стало полной неожиданностью. Обоих взяли под стражу в зале суда. Заместителю руководителя Управления капитального строительства Чирину придется отправиться в колонию общего режима на 3 года 6 месяцев, его ведущему специалисту Перерве - на 3 года. Кроме того, Чирин должен выплатить штраф 400 тысяч рублей, также он лишен права занимать должности на госслужбе на два года, а Перерва - на 1,5 года.

Чирин и Перерва в 2014 году провернули махинацию при поставке машин для заливки льда для Универсального зала. В аукционе принимали участие только необходимые Дмитрию Чирину фирмы, а победитель конкурса был известен заранее. Им в итоге стала «Социальная компания». Именно на счет этой организации были перечислены 19 миллионов бюджетных рублей. Заместителю начальника ГОСУКСа помогали два человека: его подчиненный Максим Перерва и сотрудник фирмы «Комплект-С» Вячеслав Круглов. Именно он нашел поставщика оборудования, подготовил и разместил коммерческие предложения и заявки на участие в предстоящем аукционе от имени подконтрольных ему организаций. При этом он указал сведения с техническими характеристиками машин и условиями поставки оборудования, которые исключали возможность участия в аукционе посторонних организаций и обеспечивали победу подконтрольной ему организации. Ну и конечно, в подготовленном коммерческом предложении специально завысили стоимость оборудования на 6,5 млн рублей. Эти деньги пошли в карман Круглова, Чирина и Перервы. Вскоре махинацию вскрыли сотрудники УЭБиПК МВД по РМ и задержали чиновников с предпринимателем.

Алексей Николаев