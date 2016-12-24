Стартует фестиваль «Шумбрат, Мордовия!»

20 октября в Мордовии стартует XXII Республиканский фестиваль народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Более месяца в Республиканском дворце культуры будут проходить отчетные концерты муниципальных районов, городского округа Саранск и выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Мастерство земли мордовской».

Зрители смогут увидеть выступления лучших творческих коллективов и солистов-исполнителей, выступающих в различных жанрах народного творчества, а также оценить многочисленные работы народных мастеров. Каждый, кто придет в РДК, сможет окунуться в атмосферу творчества, увидеть лучшие концертные номера полюбившихся исполнителей, быть свидетелем рождения новых талантов.

С каждым годом растет жанровое разнообразие фестиваля «Шумбрат, Мордовия!». В концертных программах районов используются многие виды и жанры народного творчества - от массовых сводных академических и народных хоров до авангардных, эстрадных, танцевально-спортивных и вокальных номеров. Жюри фестиваля отмечает возросший уровень концертных выступлений многих районов. Традиционно наивысшую оценку жюри заслуживают те творческие коллективы, кто демонстрирует хорошо выстроенные, яркие программы.

Большой интерес вызывают и выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества, которые представляет каждый муниципальный район. Содержание и композиционное построение выставок, а также художественный уровень отдельных работ оценивает экспертный совет. А оценивать есть что: вышивка, вязание, ткачество, бисероплетение, резьба по дереву, гончарное производство, художественное литье, народные костюмы, произведения живописи, художественная обработка бересты, изготовление народных кукол, изделий из кожи, меха, металла. Особой популярностью у зрителей пользуются мастер-классы и выставки-дегустации блюд национальной кухни.

Но и это еще не все. Фестиваль 2019 года будет особенным. Он посвящен прошедшему чемпионату мира по футболу и пройдет под девизом «И это все о нем». Вы увидите много творческих номеров и выставочных работ, посвященных мировому футбольному первенству. У каждого жителя Мордовии, побывавшего в Саранске в дни чемпионата мира, осталось много впечатлений и эмоций, а значит, «Шумбрат, Мордовия!» - «Vivat, Чемпионат!».

9 декабря состоятся гала-концерт фестиваля и заключительная выставка. В этот день можно будет увидеть самые яркие номера и лучшие выступления. Не упустите возможность познакомиться поближе с народным творчеством республики!