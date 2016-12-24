Стартует фестиваль «Шумбрат, Мордовия!»

Они за все заплатят!
Страховщиков обяжут выплачивать компенсацию за тех, у кого нет полиса ОСАГО
Страховщиков обяжут выплачивать компенсацию за тех, у кого нет полиса ОСАГО
Интернет-мошенники убедили 70-летнюю пенсионерку из Саранска вложить 526 тысяч рублей в криптовалюту, обещали баснословную прибыль, однако...
Петр Тултаев посетил ярмарки выходного дня, строительные объекты и побывал на сходе граждан в Пушкино
Октябрьский межрайонный следственный отдел СКР по РМ проводит проверку по факту смерти ребенка из пригородного поселка Озерный. На момент...
В Саранске 15 октября запущен маршрут общественного транспорта № 27
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ Иван Канайкин рассказал о наркоситуации в Мордовии и некоторых резонансных...
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов...
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ разоблачили бригаду «азартных» дельцов,...
Сотрудники «Железобетона» считают, что в деле обрушения лестничных маршей нет их вины
2018 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом волонтера. В минувший понедельник в Ледовом дворце Саранска состоялся...