«Гости из будущего» вернули всех в прошлое

Легендарный телеканал MTV на свое 20-летие и устроил ностальгическую вечернику

Именно этот музыкальный вещатель когда-то дал целой плеяде молодых звезд «путевку в жизнь» – поддерживая ротации, ставя в эфир новые видеоклипы. А сколько ведущих центральных телеканалов вышли оттуда и стали известными всей стране: Яна Чурикова, Тутта Ларсен, Тимур Соловьев, Ольга Шелест, Антон Комолов, Александр Анатольевич и многие другие начинали свою карьеру именно на MTV. Да и о популярности одного из самых востребованных актеров российского кино – Петре Федорове - впервые заговорили именно там.

Юбилейное шоу телеканала MTV в «Олимпийском» было полно сюрпризов. Одно воссоединение ровно на один день ради праздника участников группы «Гости из будущего» чего стоит. Дима Билан, Анастасия Задорожная, Юлия Волкова, Дэцл, Полина Гагарина, Елка и еще огромное количество звезд, которым телеканал помог обрести миллионы поклонников, пришли поздравить MTV с праздником - и, конечно, не удержались от воспоминаний о том, как было тогда, когда все только начиналось.

Поколение имени себя

Вещание телеканала в далеком 1998 году началось с клипа «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль». В праздничном шoу хит исполнило новое поколение артистов: Илья Лагутенко передал право выступить со своей песней Мальбэку и Сюзанне. Да и все последующие номера и выходы на сцену подчеркивали именно преемственность поколений. Так, ведущие старой закалки не могли не пригласить на концерт своего коллегу нового формата Юрия Дудя - именно его интервью с различными звездами набирают в интернете множество просмотров, а потом обсуждаются в соцсетях. Когда-то такой же активной была реакция теле-аудитории на шоу «12 злобных зрителей», которое выходило на MTV. Юрий Дудь стал одним из ведущих праздника наравне с Яной Чуриковой, Туттой Ларсен и Александром Анатольевичем.

Гости вечера вспомнили и старые хиты. Линда, Noize MC, Найк Борзов, ставшие на глазах миллионов музыкальными легендами, подарили поклонникам сольные выступления. Артисты нового поколения Ёлка, Feduk, Антоха МС, Manizha и Sunsay исполнили песни Михея (артиста не стала в 2002 году) в совместном номере. «Любoвь oстается», «Мама», «Сука-любoвь», «Туда» – песни, любимые несколькими поколениями, обрели новое звучание. Со своими хитами выступили и Дима Билан, и Алсу, и Полина Гагарина.

- Наверное, этот телеканал - единственное медиа, которое вырастило поколение имени себя - «поколение MTV», - сказала Яна Чурикова. - Мы отмечаем 20 лет и собираем в «Олимпийском» не только артистов, на чьих песнях ты вырос, но и самых крутых исполнителей из современных чартов. Здесь - все лучшее из прошлого и настоящего!

У Дэцла дома потоп

Песню «Вечеринка у Дэцла дома» в начале 2000-х пела вся молодежь. Сам кумир тех лет и теперь - когда его зовут настоящим именем: Кирилл Толмацкий - пользуется все той же популярностью, ездит на гастроли, собирает огромные залы. Внешне Дэцл мало изменился - правда, дреды, которые были его «визитной карточкой», отросли практически до пола. Он - примерный семьянин, у него подрастает 13-летний сын Антоний.

- Для меня самое главное событие в жизни - рождение сына, - признался за сценой артист. – Мы с ним много времени проводим вместе, а когда есть необходимость - могу и с уроками помочь. Говорить о том, кем он хочет стать, пока еще рано: подростковый возраст, он ищет себя. Но я готов принять и поддержать его выбор.

Кстати, на концерт Кирилл чуть не опоздал, потому что решал домашние проблемы.

- У нас дали отопление в квартире, и с потолка практически дождь пошел – видимо, на чердаке где-то трубы проржавели, - поделился с нами рэпер. – Честно говоря, уже замучился разбираться с этой проблемой.

Так что даже кумирам не чужды обычные житейские заботы.

«Гости из будущего» вспомнили о прошлом

Самым главным событие вечера стало выступление группы «Гости из будущего». Ровно десять лет назад Ева Польна и Юрий Усачев объявили о том, что их дуэт прекращает свое существование, и каждый из них уходит в «сольное плавание». Но ради юбилея любимого телеканала они снова - один единственный раз - вышли на сцену вместе. «Гости из будущего» исполнили кроткий сет из своих самых популярных хитов: «Беги от меня», «Зима в сердце», «Это сильнее меня» и других.

- В этом году нашему с Юрой Усачевым детищу - группе «Гости из будущего» - тоже исполнилось бы 20 лет, - сказала Ева. – И хотя я давно выступаю сольно, проигнорировать юбилей любимого телеканала не имела права. Появление MTV в нашей стране было глотком свежего воздуха для любителей музыки и новым этапом развития отечественного шоу-бизнеса. Для всех нас это новая эпоха!

Когда-то паре приписывали роман, но в реальности у каждого из них - своя семья. Юрий Усачев женат на певице Тине Кузнецовой, их сыну недавно исполнилось восемь лет. У Евы подрастают две дочери.

«Клуб» снова в сборе

Поздравить MTV с юбилеем пришли и актеры Анастасия Задорожная и Петр Федоров. 12 лет назад на этом телеканале вышел сериал «Клуб», где они сыграли главные роли. Сейчас за плечами у каждого – десятки киноролей. А Тогда Настя и Петр были начинающими актерами, и за любовными отношениями их героев Данилы и Василисы следили подростки всей страны.

- После нашего сериала в стране появилась мода на имена Василиса и Данила, - с улыбкой рассказала Настя. – И на встречах с поклонниками я постоянно слышу: «Я рос на вашем сериале!», или: «Почему вы с Данилой не остались вместе?!» Наверное, это будет преследовать меня всю жизнь. Но я нисколько не жалею об этом…

А Петр Федоров сделал неожиданное признание.

- Больше всего на тех съемках мне запомнилась сама Настя – мы с тех пор дружим, - сказал актер. – А еще хорошо отложилась в памяти постельная сцена, которую мы снимали почти 15 часов. Это только на экране все смотрится красиво и страстно. На деле же вокруг тебя на площадке столько народа и очень сложно сосредоточиться, чтобы правильно сыграть. А тогда мы еще и страшно стеснялись…

Юбилейный концерт MTV завершился выступлением группы «Сплин». Музыканты отдали дань памяти безвременно ушедшим Сергею Бодрову и Алексею Балабанову, а песне «Вечнo мoлoдoй» из фильма «Брат-2» подпевал весь зал...

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и телеканала MTV