«Гости из будущего» вернули всех в прошлое

«Как жаль, что мы на вас напали!»
Внучка солдата Вермахта вернула жительнице Саранска вещи ее пропавшего в годы Великой Отечественной войны родственника
Легендарный телеканал MTV на свое 20-летие и устроил ностальгическую вечернику
Именно этот музыкальный вещатель когда-то дал целой плеяде молодых звезд «путевку в жизнь» – поддерживая ротации, ставя в эфир новые видеоклипы. А сколько ведущих центральных телеканалов вышли оттуда и стали известными всей стране: Яна Чурикова, Тутта Ларсен, Тимур Соловьев, Ольга Шелест, Антон Комолов, Александр Анатольевич и многие другие начинали свою карьеру именно на MTV. Да и о популярности одного из самых востребованных актеров российского кино – Петре Федорове - впервые заговорили именно там.
Юбилейное шоу телеканала MTV в «Олимпийском» было полно сюрпризов. Одно воссоединение ровно на один день ради праздника участников группы «Гости из будущего» чего стоит. Дима Билан, Анастасия Задорожная, Юлия Волкова, Дэцл, Полина Гагарина, Елка и еще огромное количество звезд, которым телеканал помог обрести миллионы поклонников, пришли поздравить MTV с праздником - и, конечно, не удержались от воспоминаний о том, как было тогда, когда все только начиналось.
Поколение имени себя
Вещание телеканала в далеком 1998 году началось с клипа «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль». В праздничном шoу хит исполнило новое поколение артистов: Илья Лагутенко передал право выступить со своей песней Мальбэку и Сюзанне. Да и все последующие номера и выходы на сцену подчеркивали именно преемственность поколений. Так, ведущие старой закалки не могли не пригласить на концерт своего коллегу нового формата Юрия Дудя - именно его интервью с различными звездами набирают в интернете множество просмотров, а потом обсуждаются в соцсетях. Когда-то такой же активной была реакция теле-аудитории на шоу «12 злобных зрителей», которое выходило на MTV. Юрий Дудь стал одним из ведущих праздника наравне с Яной Чуриковой, Туттой Ларсен и Александром Анатольевичем.
Гости вечера вспомнили и старые хиты. Линда, Noize MC, Найк Борзов, ставшие на глазах миллионов музыкальными легендами, подарили поклонникам сольные выступления. Артисты нового поколения Ёлка, Feduk, Антоха МС, Manizha и Sunsay исполнили песни Михея (артиста не стала в 2002 году) в совместном номере. «Любoвь oстается», «Мама», «Сука-любoвь», «Туда» – песни, любимые несколькими поколениями, обрели новое звучание. Со своими хитами выступили и Дима Билан, и Алсу, и Полина Гагарина.
- Наверное, этот телеканал - единственное медиа, которое вырастило поколение имени себя - «поколение MTV», - сказала Яна Чурикова. - Мы отмечаем 20 лет и собираем в «Олимпийском» не только артистов, на чьих песнях ты вырос, но и самых крутых исполнителей из современных чартов. Здесь - все лучшее из прошлого и настоящего!
У Дэцла дома потоп
Песню «Вечеринка у Дэцла дома» в начале 2000-х пела вся молодежь. Сам кумир тех лет и теперь - когда его зовут настоящим именем: Кирилл Толмацкий - пользуется все той же популярностью, ездит на гастроли, собирает огромные залы. Внешне Дэцл мало изменился - правда, дреды, которые были его «визитной карточкой», отросли практически до пола. Он - примерный семьянин, у него подрастает 13-летний сын Антоний.
- Для меня самое главное событие в жизни - рождение сына, - признался за сценой артист. – Мы с ним много времени проводим вместе, а когда есть необходимость - могу и с уроками помочь. Говорить о том, кем он хочет стать, пока еще рано: подростковый возраст, он ищет себя. Но я готов принять и поддержать его выбор.
Кстати, на концерт Кирилл чуть не опоздал, потому что решал домашние проблемы.
- У нас дали отопление в квартире, и с потолка практически дождь пошел – видимо, на чердаке где-то трубы проржавели, - поделился с нами рэпер. – Честно говоря, уже замучился разбираться с этой проблемой.
Так что даже кумирам не чужды обычные житейские заботы.
«Гости из будущего» вспомнили о прошлом
Самым главным событие вечера стало выступление группы «Гости из будущего». Ровно десять лет назад Ева Польна и Юрий Усачев объявили о том, что их дуэт прекращает свое существование, и каждый из них уходит в «сольное плавание». Но ради юбилея любимого телеканала они снова - один единственный раз - вышли на сцену вместе. «Гости из будущего» исполнили кроткий сет из своих самых популярных хитов: «Беги от меня», «Зима в сердце», «Это сильнее меня» и других.
- В этом году нашему с Юрой Усачевым детищу - группе «Гости из будущего» - тоже исполнилось бы 20 лет, - сказала Ева. – И хотя я давно выступаю сольно, проигнорировать юбилей любимого телеканала не имела права. Появление MTV в нашей стране было глотком свежего воздуха для любителей музыки и новым этапом развития отечественного шоу-бизнеса. Для всех нас это новая эпоха!
Когда-то паре приписывали роман, но в реальности у каждого из них - своя семья. Юрий Усачев женат на певице Тине Кузнецовой, их сыну недавно исполнилось восемь лет. У Евы подрастают две дочери.
«Клуб» снова в сборе
Поздравить MTV с юбилеем пришли и актеры Анастасия Задорожная и Петр Федоров. 12 лет назад на этом телеканале вышел сериал «Клуб», где они сыграли главные роли. Сейчас за плечами у каждого – десятки киноролей. А Тогда Настя и Петр были начинающими актерами, и за любовными отношениями их героев Данилы и Василисы следили подростки всей страны.
- После нашего сериала в стране появилась мода на имена Василиса и Данила, - с улыбкой рассказала Настя. – И на встречах с поклонниками я постоянно слышу: «Я рос на вашем сериале!», или: «Почему вы с Данилой не остались вместе?!» Наверное, это будет преследовать меня всю жизнь. Но я нисколько не жалею об этом…
А Петр Федоров сделал неожиданное признание.
- Больше всего на тех съемках мне запомнилась сама Настя – мы с тех пор дружим, - сказал актер. – А еще хорошо отложилась в памяти постельная сцена, которую мы снимали почти 15 часов. Это только на экране все смотрится красиво и страстно. На деле же вокруг тебя на площадке столько народа и очень сложно сосредоточиться, чтобы правильно сыграть. А тогда мы еще и страшно стеснялись…
Юбилейный концерт MTV завершился выступлением группы «Сплин». Музыканты отдали дань памяти безвременно ушедшим Сергею Бодрову и Алексею Балабанову, а песне «Вечнo мoлoдoй» из фильма «Брат-2» подпевал весь зал...
Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и телеканала MTV
Внучка солдата Вермахта вернула жительнице Саранска вещи ее пропавшего в годы Великой Отечественной войны родственника
Какие специалисты сегодня требуются предприятиям Мордовии и сколько им готовы платить?
В республиканском пресс-центре озвучили отдельные результаты исследования «Качество жизни населения Республики Мордовия»
Как в мордовской глубинке возвращают к жизни страдающих алкогольной и наркотической зависимостью
5 октября уголовный розыск в нашей стране отметил свой 100-летний юбилей. В этот день 1918 года в структуре Народного комиссариата внутренних дел...
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов...
Октябрьский межрайонный следственный отдел СКР по РМ проводит проверку по факту смерти ребенка из пригородного поселка Озерный. На момент...
Интернет-мошенники убедили 70-летнюю пенсионерку из Саранска вложить 526 тысяч рублей в криптовалюту, обещали баснословную прибыль, однако...
Юнец до смерти забил 30-летнего жителя Саранска
В надежде получить компенсацию за бесполезные таблетки для похудения сельская учительница из Мордовии перевела аферистам более полумиллиона...