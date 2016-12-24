«Мы были очень горды за свою республику»

В Общественной палате Российской Федерации состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие». На конкурс было подано свыше 350 заявок из 52 регионов России. Среди победителей и лауреатов было немало и представителей Мордовии.

Награды премии за вклад в развитие донорства крови вручены уже в восьмой раз. «Свыше 100 наград за достижения в сфере развития безвозмездного донорства крови и ее компонентов вручены в этом году, - отметила директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ Елена Стефанюк. - Среди лауреатов и победителей основного, творческого и детского конкурса - учреждения Службы крови, некоммерческие организации и инициативные группы, представители бизнеса, органов власти, средств массовой информации, доноры крови, творческие люди самых разных профессий и возрастов из более чем 40 регионов России».

В нашей республике также множество людей, кто готов помочь и помогает тем, кому необходима кровь. Поэтому закономерно, что и мордовские доноры были отмечены в конкурсе премии. «В конкурсе премии наша станция неизменно принимает участие, - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Станции переливания крови Ирина Горюнова. - В этом году с проектом «Сделай подарок из самого сердца» мы участвовали в основной номинации «Может только человек». Для молодёжных проектов предусмотрена номинация «Равнодушных нет». Была также очень интересная номинация «Есть идея». В ней участвовали не только представители службы крови, но и некоммерческие организации, как, например, наши друзья - мордовское региональное отделение волонтёры-медики Республики Мордовия. Они представили проект «Время = жизнь».

«Этот проект направлен на совершенствование выездной донорской акции, - рассказывает волонтёр-медик Алёна Потапова. - Мы предложили разделить акцию на шесть временных интервалов, для того чтобы студенты могли выбирать удобное для себя время и сдавать кровь без отрыва от учебного процесса. Можно прийти между парами или во время «окна». Также проект позволит избавить процесс сдачи крови от очередей и максимально сократить минуты регистрации. Таким образом, всё время, потраченное на донорство, составит не больше двадцати минут. Кроме того, проект включил в себя предварительную работу с потенциальными донорами крови. Мы активно задействовали социальные сети, в которых сделали анонс мероприятия, пригласили студентов на встречу. Рассказали ребятам о важности донорства, правилах, критериях. Отмечу, что большой интерес к нашей теме проявили иностранные студенты. После года обучения они также могут сдавать кровь и активно это делают. Помимо этого, мы проводим популяризацию донорства, развеиваем мифы о донорстве».

Маленькая участница Полина Фирсова из Саранска принимала участие в конкурсе премии «СоУчастие» в первый раз. И хотя сдавать кровь ей пока ещё рано (это можно делать только с 18 лет), она уже активно пропагандирует донорство и многое может рассказать о его важности. «Я участвовала в номинации «Что такое донорство», - делится впечатлениями Полина. - Я подготовила творческую работу и доклад о том, как важно сдавать кровь: «Просто протяни руку». В нём я рассказала о том, что некоторым людям кровь нужна регулярно, а ведь её нельзя просто купить в аптеке. Очень важно сдавать кровь всем, потому что надо, чтобы всегда была подходящая кровь с определённой группой и резус-фактором». Мама Полины говорит, что они поехали на вручение премии всей семьей.

Наша республика стала лауреатом в четырёх номинациях, а в одной из них - даже дважды. «Мы были очень горды за свою республику», - подчеркнули участники мероприятия.

Александр РУЧИНСКИЙ