ГОРОДСКОЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ГОТОВ ПРИНЯТЬ ЖУРНАЛИСТОВ СО ВСЕГО МИРА

13 июня во всех городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм начали работу городские пресс-центры. В Саранске в открытии важного объекта, из стен которого ключевая информация о главном футбольном событии четырехлетия будет разлетаться во все точки мира, принял участие Глава Республики Мордовия Владимир Волков.

«Мы стремились организовать все на высочайшем уровне, и на наш взгляд, это получилось, - подчеркнул Владимир Дмитриевич. - Окончательную оценку мы получим от самих журналистов. Надеемся, что российская и международная пресса по достоинству оценит комфортные условия, которые мы здесь обеспечим. Есть основания полагать, что наш городской пресс-центр в дни чемпионата мира будет считаться одним из лучших в стране».

Городской пресс-центр открыл свои двери в здании Национального театра (ул. Советская, д. 27). Основным его предназначением является предоставление соответствующих условий для журналистов, не имеющих аккредитации ФИФА, дающей права прохода на стадион. Наряду с этим в ГПЦ будут проходить презентационные мероприятия, брифинги с участием российских и иностранных спикеров.