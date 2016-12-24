ГОРОДСКОЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ГОТОВ ПРИНЯТЬ ЖУРНАЛИСТОВ СО ВСЕГО МИРА

Solomona на ТНТ: взгляд изнутри
На канале ТНТ завершился первый сезон нашумевшего музыкального проекта «Песни». Одной из его участниц стала наша 23-летняя землячка Илона...
На канале ТНТ завершился первый сезон нашумевшего музыкального проекта «Песни». Одной из его участниц стала наша 23-летняя землячка Илона...
К концу лета стоимость полиса ОСАГО резко возрастет
В Лямбирском суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела о попытке дать крупную взятку начальнику Ичалковского районного отдела...
12 июня, в День России и День города, в Саранске состоится грандиозное событие - открытие Фестиваля болельщиков FIFA. Для проведения мероприятия на...
Очень мало по-настоящему перспективных предпринимателей имеют средства, чтобы финансировать свои проекты. У креативно мыслящих людей может...
Юрист из Саранска добивается миллионной выплаты от больницы за некачественно проведенную операцию
«Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое», - писал еще в начале 19 века известный баснописец Иван Андреевич Крылов. Продолжим эту мысль и...
Наша землячка Илона Соломонова закончила участие в музыкальном телепроекте «Песни» канала ТНТ
Слово «сталкер» давно и прочно закрепилось в нашем лексиконе, но его значение понятно не каждому. Старшее поколение наверняка вспомнит об...
Пролетарский районный суд вынес решение по иску ООО «Группа Краски» к экс-солистке известного коллектива, уроженке Саранска 29-летней...