«Оцень холосая история!»

Саранск встречает футбольных болельщиков со всего мира!

Понеслась! Сегодня матчем Россия - Саудовская Аравия стартует долгожданный чемпионат мира по футболу-2018. Наблюдать за футбольным пиршеством в нашу страну прибыли болельщики со всего мира. Часть их уже обосновалась в Саранске, другие еще только на подходе. Чтобы гости не заскучали, для них организован специальный фестиваль болельщиков FIFA-2018, открытие которого состоялось в минувший вторник. В День России, в день рождения Саранска. О том, как столица Мордовии встречала гостей, рассказывает корреспондент «ВС».

Трогательно

Пропуск в фан-зону Фестиваля болельщиков в Саранске обещали начать в 16.00. За полчаса до этого народа вокруг огороженной площадки - море. У памятника патриарху Никону прогуливаются три девушки азиатской внешности. Их сопровождает русская подруга.

- Что, девчонки, откуда вас занесло-то к нам? - интересуюсь у гостей.

- Из Таиланда, - улыбается соотечественница. - Они тут тайским массажем занимаются, приходите, если что.

- Спасибо, пробовал, чуть не развелся потом. У них, кстати, там все легально?

- Да, вполне.

Тема нежных прикосновений получает неожиданное продолжение на пункте пропуска возле собора Федора Ушакова. Уже начало пятого, но людей в фан-зону так и не пускают.

- Через эти две рамки проходят только мужчины! - старательно объясняет собравшимся рыженькая девушка-стюард. Зовут ее Лиля. Хохотушка и прикольщица.

- Что ж за несправедливость такая? - обращаюсь к Лилии.

- У нас инструкции такие: мужчин обыскивают мужчины, женщин - женщины. Хотя тут некоторые дамы возмущались, хотели, чтобы их тоже мужчины обыскивали, - Лиля весело смеется, скрашивая тем самым минуты ожидания.

Наконец начинают пропускать. В рамку металлоискателя захожу в числе первых. Меня шмонает молодой полицейский. Шарит везде, да так, как я жене не всегда дозволяю. Через пару минут, всласть отмассажированный, я попадаю внутрь.

Здорово

В фан-зоне пока немноголюдно. Основная масса болельщиков все еще проходит процедуру личного досмотра. Те, кто уже просочился на территорию, ошарашенно осматриваются. Оно и понятно: фестиваль болельщиков - тема для нас новая, неизведанная, надо привыкнуть. У шатров, где продают пиво по две сотни за стакан, торможу двух молодых панамцев. По-русски они ни бум-бум, но с ними Тофик, студент из Судана, уже шесть лет обучающийся в Саранске. Отдувается за всех на приличном русском.

- Эти двое приехали в Саранск совсем недавно, - рассказывает Тофик. - Живут у меня, я здесь квартиру снимаю. Самим снимать дорого.

Панамцы согласно кивают и улыбаются. Понимают по ходу, о чем речь. На просьбу сфоткаться соглашаются без проблем. Но когда я достаю блокнот, чтобы записать их имена, в разговор снова вступает Тофик.

- Не надо их имена записывать! - протестует суданец.

- Вот те раз, я же должен знать, кого фотографирую!

- Тогда и фотографировать не надо!

- Поздно, Тофик, поздно, дорогой!

Похоже, шесть лет жизни в Саранске не прошли для этого парня даром, но расстаемся мы все же друзьями. Еще через пару минут я уже ручкаюсь с двумя пацанами из Того. Винсент и Мухаммед планируют посетить в Саранске матч сборной Португалии.

- Как вам вообще вся эта история с чемпионатом мира в Саранске? - спрашиваю негритят.

- Оцень холосая история! - улыбается Винсент. Прикольный он.

Праздничная программа еще не началась, присаживаюсь за свободный столик, втихаря закуриваю.

- Это зона, свободная от курения! - опротестовывает мою вредную привычку молодая женщина за соседним столиком.

- I`m sorry!

- Вот не надо только, видно же, что вы русский! - улыбается девушка.

«Мусорскую харю-то не спрячешь», - вспоминается фраза из популярного бандитского сериала. С этой мыслью иду курить в специально отведенное место. Здоровье гостей для нас превыше всего.

Другой Губерниев

Народу на площадке все больше. У каждого второго на шее висит бейдж, у каждого третьего - два. На каждом шагу талашатся волонтеры. Кажется, что в их ряды полгорода записалось. Со сцены жжет Дмитрий Губерниев, на его фоне старательно селфится одинокий курдистанец Ахмед. В Саранске он учит русский язык, билетов на футбол ему не досталось, поэтому пришел сюда. Нашему знакомству он рад, жмет мне руку. Слева от сцены в полном составе раздает автографы сборная Панамы. На их фоне тараторит в микрофон панамский футбольный комментатор в панамке. Строчит так, что Губерниеву учиться и учиться.

- Viva Panama! - жжет Димон.

- Я так вас уважаю, - признается ему в любви пожилая жительница Саранска, которой Губерниев протягивает микрофон. Идиллия, блин!

- Знаешь, вживую Губерниев смотрится не так, как в телевизоре, - признается своему спутнику молодая жительница Саранска. - Здесь он какой-то другой.

- Ну так их же гримируют там, - поясняет парень. Знает толк.

Старость

- У меня есть паспорт болельщика, теперь хочу получить билет, мне нужно на улицу Красную, 40. Как мне туда пройти? Пропустите меня здесь.

Весь этот спич на английском адресует саранскому волонтеру пожилой перуанец Лоренцо. Волонтер явно в ступоре. Английского он не понимает, где находится улица Красная, не знает, безуспешно шарит в телефоне. Пропустить Лоренцо и его еще более пожилого спутника через технический вход на улицу парень отказывается. Взамен предлагает идти в обход через всю фан-зону.

- Да ты понимаешь, что он просто заблудится здесь? - вмешиваюсь я в разговор. - Пропусти его здесь, тут ближе до Красной улицы.

- Не положено, здесь технический вход, - волонтер уперся, как… Не хочу оскорблять всех добровольцев, но старость надо уважать. Даже перуанскую.

- Ok, come with me! - подхватываю Лоренцо и его пожилого спутника под микитки и веду в обход. В последний раз я общался на живом английском пять лет назад в Бельгии. Просил тогда у молодого немца сигарету. То ли плохо просил, то ли немец попался тупой, но сигарету он мне не дал. С Лоренцо дела идут лучше. Моих более чем скромных познаний в английском хватает, чтобы понять: по происхождению он и его спутник перуанцы, но уже давно живут в США. В Саранск они приехали на игру сборной Перу против датчан. Живут в отеле, Саранск им нравится. В Штатах Лоренцо работает инженером. Мы с новым знакомым идем быстро, но периодически останавливаемся, чтобы подождать отстающего перуанского дедушку.

- Ему 82 года, - поясняет по дороге Лоренцо. Правду говорят, пенсионеры - народ бодрый. Моя бабушка, которую я нежно люблю, на днях заявила, что с удовольствием пошла бы на стадион, да дорого. А она, к слову, на десять лет постарше перуанского дедушки.

- Ты интересуешься политикой? - спрашиваю Лоренцо во время очередной остановки.

- Немного. Знаю, например, что сегодня Трамп встречается с Ким Чен Ыном. Историческая встреча.

- Вообще-то в России многие не любят Америку и Трампа…

- Объясни мне, как пройти, я дальше сам дойду, - настораживается Лоренцо.

- Do not worry, my dear friend, - успокаиваю я гостя, не хватало мне только международного скандала. - The cold war is finish. There should be no new cold war.

- Thank you for you help, my dear friend! - слава Богу, отошел.

- Ты журналист? - интересуется Лоренцо.

- Йес, ньюспейпа Ивнинг Саранск. Я напишу о тебе и твоем друге.

- Спасибо, мой дорогой друг!

С Лоренцо и его спутником расстаемся на Советской недалеко от пресс-центра. Дальше идут сами.

- Слушай, а что ты думаешь по поводу Трампа? - спрашивает американец напоследок. Ну я и не сдержался…

Начало

Обратно в фан-зону возвращаюсь через тот же пропускной пункт, что и в первый раз. Народу там не убавляется. Набираюсь наглости и лезу без очереди к тому же молодому полицейскому.

- Вы меня уже обыскивали! - машу рукой стражу порядка.

- Ооо, это по твоей части, - обращается к нему сослуживец.

Знакомый снова выворачивает меня наизнанку, поясняя попутно, что раз я вышел, то мог приобрести что-нибудь запрещенное, а значит, досмотр по всей форме. Да ищите-ищите, все равно у меня ничего нет, кроме праздника в душе.

К сцене пробираюсь на подкашивающихся ногах, давно я столько за день не проходил. Там рубит «Город-312». «Дышим футболом, живем футболом…» - грохочет над Советской площадью. Под эти залпы я выбираюсь из фан-зоны, но понимаю: все только начинается…

Андрей Елистратов