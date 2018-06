В САРАНСКЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ

31 мая в Саранске открылась первая пятизвездочная гостиница. Отель Four Points by Sheraton на улице Кавказской - один из объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ и станет частью его наследия для нашего города. В дни ЧМ-2018 здесь будут проживать делегация Международной федерации футбола, а также высокие гости, в числе которых принцесса Японии и представители государственной власти Панамы.

В торжественном открытии отеля принимали участие Глава Мордовии Владимир Волков, председатель совета директоров корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев, директор гостиницы Марко Финна и вице-президент Marriott International по Восточной Европе Панкаж Бирла.

Как отметил Владимир Волков, перед тем как построить в Саранске гостиницу, отвечающую высоким международным стандартам, очень важно было в кратчайшие сроки не только найти, но и заинтересовать солидных инвесторов. Сейчас можно с гордостью говорить о том, что данный проект успешно реализован. Инфраструктура ЧМ-2018, в частности гостиничная, будет способствовать развитию бизнеса в нашем регионе, особенно туристического. Вместе с этим наличие отеля такого класса позволит проводить в Саранске масштабные спортивные, научные, культурные и другие мероприятия.

Новый отель располагает 159 номерами с живописными видами на парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина и реку Саранку, а также панорамным видом на город. Гостиница «Шератон» расположена в историческом центре города, сравнительно недалеко от стадиона «Мордовия Арена», в шаговой доступности от музеев, театров и других главных культурных достопримечательностей, в 15 минутах езды от аэропорта «Саранск».

Интерьер Four Points by Sheraton Саранск украшают произведения абстрактного искусства, вдохновленные городом и футбольной тематикой. Гости отеля могут заняться спортом в фитнес-центре, поплавать в крытом бассейне, расслабиться в финской сауне, спа-салоне или отдохнуть на шезлонгах, расположенных на летней террасе. В отеле также есть пять конференц-залов общей площадью 720 квадратных метров, идеально подходящих для любых мероприятий - от деловых встреч до свадебных церемоний. Вместе с этим гостиница располагает всеми легендарными особенностями бренда, в том числе фирменными кроватям Four Points, доступом к Wi-Fi во всех общественных пространствах и фирменной программой Best Brews™.

Владелец отеля Владимир Кошелев отметил, что сотрудничество с руководством Мордовии отличается лучшими деловыми качествами. Такие проекты невозможно реализовать единолично без совместного участия, командной работы.

Владимир Волков подчеркнул, что, по словам заместителя Председателя Правительства России Виталия Мутко, Саранск один из городов-организаторов, где подготовка к мундиалю одна из лучших по темпам и качеству работ. Более того, уникален проект наследия ЧМ-2018, когда целый гостиничный комплекс «Тавла» по завершении чемпионата будет отдан под жилье.