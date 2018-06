От Илоны до SOLOMONы: «На этой сцене я стояла самым счастливым человеком!»

Наша землячка Илона Соломонова закончила участие в музыкальном телепроекте «Песни» канала ТНТ

«Мы делаем самое крутое музыкальное шоу России!»

Напомним хронику событий. Придумали проект два известных музыкальных лейбла страны - BlackStar и MALFA. И, соответственно, два авторитетных продюсера - Максим Фадеев и Тимати. Кастинг в шоу «Песни» был объявлен каналом ТНТ еще в конце июля прошлого года. Начало выглядело стандартно: претендентам на участие предлагалось заполнить анкету на официальном сайте. Прием заявок и прослушивание в городах длились всего 5 дней, за время которых было подано рекордных 18 тысяч заявок. Чтобы участник смог продвинуться из многотысячного этапа кастингов в отборы, необходимо было исполнить собственную песню или кавер знаменитого хита и понравиться хотя бы одному из членов жюри.

Взгляните еще раз на эти цифры и оцените, насколько повезло нашей землячке: 23-летняя уроженка села Лямбирь Илона Соломонова оказалась в числе 18 счастливчиков, попавших на проект. 18 участников на 18 тысяч заявок! Месяц назад они заселились в башню «Меркурий» в «Москва-Сити» под постоянное наблюдение 50 камер. Зрители в режиме реалити видят, как молодые исполнители справляются с трудностями взрослой звездной жизни, эволюционируют под руководством ведущих специалистов музыкальных лейблов и активно готовятся к еженедельным масштабным концертам.

Две тысячи квадратных метров роскошных апартаментов, общая спальня и кухня, постоянное видеонаблюдение 24 часа в сутки семь дней в неделю - действительность молодых вокалистов. У участников нет ни телефонов, ни доступа в интернет, ни других вещей, которые могут отвлечь от того, чтобы стать звездой.

Тимур Юнусов, известный как Тимати, выбравший нашу Илону из тысяч претендентов, нескромно заявил: «Мы делаем самое крутое музыкальное шоу России! Мы занимаемся участниками полноценно. Зрители имеют возможность изучать весь процесс - как от момента кастинга человек становится суперзвездой. Это крутое суперсовременное шоу перевернет музыкальную игру.

Я умею делать звезд! Артисты BlackStar тому подтверждение: Егор Крид был простым парнем из Пензы, а L`Оne жил на съемной квартире в Алтуфьеве. Теперь каждый из них собирает стадионы. Мой собственный путь от записи демки до сольного концерта в «Олимпийском» занял 15 лет. У вокалистов нашего проекта будет шанс сделать это гораздо быстрее».

Напомним, победителем будет признан участник, набравший в финале проекта наибольшее количество зрительских голосов (да, именно зрители решают на этом шоу многое!). Ему достанутся денежный приз в виде 5 миллионов рублей и контракт с лейблами BlackStar и MALFA.

Будни в башне «Меркурий»

Сидеть взаперти, видеть одни и те же лица, погружаясь в нервное напряжение еженедельных отчетных концертов, для всех участников проекта сложно. Каждый справляется по-своему. Или не справляется. Например, Максим Свобода устроил настоящую истерику с просьбой выпустить его хоть на час в одинокую прогулку по ночной Москве. Но в целом участники сжились с добровольной изоляцией, в чем им помогает одна из ведущих шоу Екатерина Варнава. Она устраивает для ребят вечер вопросов и ответов, помогает шутками снять накопившееся напряжение, знакомит со звездными гостями их дома.

Надо признать, что наша Илона держалась действительно молодцом. Не была замечена ни в интригах, ни в разборках, не играла на камеру и поддерживала действительно теплые дружеские отношения практически со всеми «сокамерниками». Иногда, правда, не сдерживала слез. Когда Екатерина Варнава предложила разыграть единственный звонок домой (напомним, здесь запрещена любая связь с внешним миром), ребята отдали это редкое и долгожданное право Родиону Толочкину, который говорил с матерью. Решение было единогласным, но непростым.

Утирая слезы, Илона призналась после этого, что очень скучает по маме. Девушка живет в Москве, и обязательным вечерним ритуалом у нее было общение по скайпу с мамой, по-прежнему живущей в Лямбире. Разлука и невозможность узнать последние новости из дома давались Илоне нелегко...

Случались в этом телевизионном зазеркалье и настоящие ЧП. Одно из них произошло с конкурсанткой Евгенией Майер на танцевальном мастер-классе. Невнимательный оператор нечаянно ударил девушку тяжелой камерой по голове. От удара она упала. Первой на помощь пострадавшей бросилась Илона. Она утешала плачущую пострадавшую, уложила ее на кушетку и дождалась вместе с Женей приезда «скорой помощи».

Но слезы редкое явление в башне-проекте - некогда молодым певцам плакать и скучать. На подобных проектах не только соревнуются друг с другом, но и многому учатся. Организаторы шоу начали с того, что поменяли многим из них внешний облик. Кому-то сняли дреды, кому-то расплели африканские косички, кого постригли, а кого покрасили. Имидж нашей Илоны, похоже, устроил руководителей проекта: она оставалась яркой блондинкой с классическим каре.

Весь день будущих звезд расписан буквально по минутам: мастер-классы, занятия вокалом, сочинение и запись собственных песен, подготовка к отчетным концертам. При этом ребята успевали снять шутливые музыкальные клипы, влюблялись друг в друга, принимали у себя звездных гостей, устраивали танцевальные вечеринки с переодеванием.

С небес на сцену

Но все же главная задача - выжить в конкуренции и дойти до финала. В одном из мини-интервью Илона откровенно призналась: «Я пришла на кастинг шоу «Песни» с конкретной задачей - получить контракт с одним из лейблов. И я счастлива, что попала в команду Тимати». Совершенно ясно, девушка уверена, что надо идти к своей мечте широким шагом. Илона понимала, что успеха ее участия в «Голосе» недостаточно, чтобы победить в новом проекте, поэтому готова была совершенствоваться каждый день.

Упорные труды нашей землячки не прошли даром. На первом же концерте она представила стране и двум главным судьям - Тимати и Максу Фадееву - свою авторскую песню «Обернись». Спела ее в паре с завзятым рэпером Джеем Маром и заслужила не только восторги зала, но и одобрение продюсеров. Они назвали композицию красивой и мелодичной: «Ее хоть сейчас можно отправлять на радио! Летом это будет звучать отовсюду!».

Кто не видел выступления, напомним, происходило оно в экстремальных условиях. В этот раз ни один оператор не облажался, никто не наехал тяжелой камерой на нашу Илону. Но устроители концерта в зале «Барвиха Luxury Village» посадили девушку на сложную подвесную конструкцию. Свою сольную партию Solomona - под этим именем Тимати раскручивает нашу красавицу - начала петь под самым потолком зала, проявив не только незаурядные вокальные данные, но и немалую смелость. Особенно если учитывать, что длинный белый шлейф от костюма певицы спускался вниз на несколько метров и в любой момент мог запутаться в подвесных конструкциях.

Однако не всегда субботние концерты проходили для Илоны с таким триумфом. После выступления Solomonы с Мишей Марвином и PLC она оказалась в списке кандидатов на вылет. Напомним, в этом шоу очень многое решает зрительское голосование. А с голосованием девушкам проекта вообще не очень везет - аудитория шоу «Песни» в основном женская, и свои голоса поклонницы чаще отдают сильной половине конкурсантов.

Однако именно голоса зрителей спасли Solomonу - Тимати вынужден был согласиться с мнением народа, оставив ее в проекте. И не прогадал! Девушка явно добавляла в музыкальное шоу индивидуальной яркой ноты. Зритель мог видеть своими глазами: она талантливо пишет песни, помогает с аранжировками другим ребятам, с удовольствием пускается в эксперименты с собственным образом. Например, для исполнения на очередном отчетном концерте в Барвихе песни своего продюсера «Пора танцевать» Илона с помощью стилистов превратилась в настоящую заводную куклу, зажгла зал необычным для себя бодрым клубным треком.

А в паре с Назимой не только оригинально преподнесла свою партию кавера песни Zayn ft. Sia DuskTill Dawn, но и продемонстрировала шикарную фигуру. Что ни говорите, а для эстрадной звезды соответствующие внешние данные играют важную роль. Облегающее бронзовое платье с экстремальным разрезом в который раз подтвердило, что у нашей Илоны Соломоновой и с этим все в порядке.

The show must go on!

Но вот отчетный концерт от 19 мая принес грустную весть: Илона Соломонова выбыла из проекта «Песни»... Субботним майским вечером Илона снова пела вместе с Джей Маром, а третьей в этот раз стала звезда лейбла BlackStar Дана Соколова. Илона перед выступлением признавалась, что боится потеряться на фоне Даны. Напрасно! Выступление было мощным, ярким, талантливым. Это признали и Дана, и Джей Мар, и зрители, и, самое главное, Фадеев с Тимати.

Но… Окончательный выбор на шоу «Песни» делают зрители, голосуя в приложении ТНТ-CLUB. По итогам в аутсайдерах недели оказались Джей Мар и наша Илона. Тимати лишь подтвердил мнение публики, заявив, что оставляет Джея и прощается с Соломоной. «У тебя большой потенциал, - сказал он Илоне. - Ты пишешь песни с хорошими словами, ты хороший мелодист. Возможно, на этом проекте ты чуть не дотянула в исполнительском плане. Хотя сегодняшнее выступление было очень качественным, это было очень круто, спасибо!».

Обычно в этом месте все девушки, уже покинувшие проект, ревут. Но Илона, улыбаясь, ответила наставнику: «Спасибо, босс, что дали поработать с отличной командой профессионалов! Это не начало моего творческого пути, но очень хорошее продолжение. Я ухожу с этой сцены совершенно счастливым человеком! И даже плакать не хочется. В моей жизни случилось такое яркое событие! А впереди будет еще круче! Ребята, вы моя семья! Каждому из вас я желаю победы!».

Участие в проекте для Илоны завершено. Но, как известно, the show must go on! Всех участников шоу «Песни» ждет большой гастрольный тур по стране. А значит, до новых встреч, Илона! И новых песен!