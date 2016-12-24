Ирина Филаткина: «Если Господь дал талант, его надо реализовывать»

Оперная прима Музыкального тетра имени И.М. Яушева Ирина Филаткина - обладательница проникновенного, страстного сопрано. Она поет в саранском театре ведущие партии уже 10 лет. Поклонники оперного искусства видели ее Джульетту в «Ромео и Джульетте» Ш. Гуно, Микаэлу в «Кармен» Ж. Бизе, Чио-Чио-сан в «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини, Лизу в «Пиковой даме», Татьяну в «Евгении Онегине» П. Чайковского. Любители легкого жанра знают ее по ролям Марицы и Сильвы - в опереттах И. Кальмана, Розалинды - в оперетте И. Штрауса «Летучая мышь».

3 февраля Ирина выйдет на сцену родного театра в образе героини оперы Пуччини Чио-Чио-сан. А 21 февраля состоится премьера мюзикла А. Колкера «Труффальдино из Бергамо», в котором дипломант международных конкурсов Ирина Филаткина исполнит одну из главных ролей. Журналисты «ВС» попросили рассказать артистку о творческом пути и новых ролях.

- С чего все началось? Как вы поняли, что музыка - это ваша судьба?

- Я родилась в Саранске в обычной семье, хотя мама моя, Валентина Сергеевна, окончила музыкальное училище по классу сольного пения, работала солисткой в «Умарине». Когда появилась семья, она ушла из ансамбля, но всегда была в музыке - лет 20 руководила народным хором восьмого цеха Лампового завода. Она ставила номера, шила костюмы. Я росла, видя все это, и училась в музыкальной школе, а потом и в музыкальном училище как пианистка. Окончив с отличием училище, поступила в Казанскую консерваторию. На третьем курсе консерватории, проучившись в общей сложности 14 лет на музыканта, бросила рояль и заново поступила в консерваторию, теперь уже в Нижегородскую, на вокальное отделение.

Я встретила своего будущего педагога, Юрия Александровича Барсова, в Казани на всероссийском конкурсе концертмейстеров, где я выступала как иллюстратор у пианистов, исполняла довольно сложную программу. Он одновременно был в восхищении и ужасе - как я пою, не умеючи петь. Он сказал: «Девочка, вам надо учиться, я приглашаю вас в Нижегородскую консерваторию».

И я приехала, поступила к нему в класс, хотя он учил только мужчин, много лет работал в Ленинградской консерватории, затем в Ташкентской и Нижегородской. Это очень авторитетный педагог и выдающийся человек, которого мы, его ученики (а большинство солистов нашего театра окончили Нижегородскую консерваторию), всегда вспоминаем с благодарностью. Я проучилась у него три года. К сожалению, он скоропостижно скончался, и после третьего курса я осталась без педагога. Его студент Павел Данелюк, который уже много-много лет работает в оперном театре Цюриха, предложил мне приехать на прослушивание в Москву к Наталье Троицкой. Я поехала и была принята в ее фонд поддержки молодых талантов. Она дала нам возможность ездить на международные конкурсы, получать звания лауреатов. Когда-то ее поддержал Карлос Кабалье, брат знаменитой Монтсеррат Кабалье, помог сделать карьеру за границей. Меня взяли на четвертый курс гнесинского института, сейчас это Российская академия музыки имени Гнесиных. После института закончила там же ассистентуру-стажировку и… пошла преподавать в музыкальную школу в Москве.

- Отдав учебе профессии в общей сложности 20 лет, вы пошли в школу учить детей?

- Окончив институт, я сорвала со стены первое попавшееся объявление о прослушивании, пошла на кастинг и попала в Независимый театральный проект «Мастер-класс» по пьесе Терренса МакНелли. Это спектакль о Марии Каллас, в котором главную роль играла народная артистка России Татьяна Васильева, а я - роль Первого и Второго сопрано. Партнерами в проекте были ведущие солисты Новой оперы, Геликон-оперы, музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. С этим спектаклем за 4 года мы объехали множество российских городов от Сахалина до Калининграда, были в Прибалтике, Белоруссии, Украине. Помимо этого, я работала в музыкальной школе в Москве. Причем дорога в школу имени Шаляпина занимала у меня два часа, и я, если честно, очень устала и нашла работу ближе к дому - создала вокальную студию в культурном центре «Митино». Мне есть чем гордиться, я создала ее с нуля, и свободных мест у меня не было. Потом родился сын Святослав, и я занялась его воспитанием. Можно было, конечно, нанять няню и продолжать работать, но я категорически была против того, чтобы с моим ребенком сидела чужая тетя. Поэтому бросила хорошо оплачиваемую работу и приехала в Саранск, к маме. С мужем мы разошлись через полтора года совместной жизни... Сейчас сыну 10 лет, он учится в музыкальной школе. Не потому, что я тяну его в музыканты, а для разностороннего развития.

Я считаю, если Господь дал талант, его надо реализовывать. Много раз в жизни сталкивалась с тем, что люди, имея голос, не реализовали себя в профессии, даже не попробовали, а потом жалели об этом всю жизнь. Я даю сыну такую возможность. Выберет - пожалуйста, нет - пусть занимается чем угодно. Это все равно оставит свой отпечаток в жизни. Он ходит в театр, знает всех наших солистов, смотрит все сказки, все оперы.

- Вы пришли в яушевский театр или театр пришел к вам?

- Я переехала в Саранск в 2007 году, и почти сразу мне позвонили и предложили спеть в храме на Рождество. Это получилось как-то само собой, встретила коллег, которые позвали в театр, спела сольный концерт в музее Эрьзи... В театре и музыкальном училище оказалась почти одновременно, сценическая и преподавательская деятельность опять пошли параллельно. В театре получила все главные роли сразу, меня здесь хорошо знали. Еще учась в консерватории, я приезжала с сольными концертами, спела Джульетту в опере Шарля Гуно по приглашению Министерства культуры Мордовии. Я приехала не на пустое место, концертную деятельность я начала здесь, в Саранске, с легкой руки Николая Федоровича Серкина. Как педагог, я выпустила курсы в музыкальном училище и в институте культуры.

За эти годы в стенах театра пережито очень много. Я очень люблю коллег, это замечательные люди и потрясающие профессионалы и универсалы. То, что делаем мы, не делает никто - поем эстрадные песни, оперы, мюзиклы, водевили. Кто еще способен на такое? Обожаем играть в сказках. Это такой благодатный материал и очень благодарная публика. Большое счастье играть для детей, петь для детей. Мало кто знает, мы даем концерты в детских садах, у нас специальная программа для маленьких зрителей.

- В предстоящем премьерном спектакле «Труффальдино из Бергамо» вы играете одну из главных ролей...

- Это роль Беатриче - весь спектакль я проведу в мужском костюме, со шпагой. Начинаю дружить со шпагой. Уроки сценического боя мы получили от народного артиста Мордовии Николая Большакова. Получила массу ни с чем несравнимых впечатлений, эмоций и знаний, доселе неведомых. Шпага - это классно, мне очень нравится. Снова пошла в тренажерный зал, чтобы быть в хорошей форме.

- Как удается перевоплощаться? Вот вы мама, готовите с сыном уроки, а через два часа вы на сцене в образе другого человека...

- Каждый образ долго обдумываю, пытаюсь понять, что толкает мою героиню на те или иные поступки. Ищу в себе и Золушку, и Бабу-ягу, и водевильных героинь. В «Поручике Ржевском» про мою Татьяну Панину главная героиня говорит, она «чистый бес». И я исходила из этой фразы, она помогла мне найти нужный образ. Чио-Чио-сан я пою отстраненно. Там такая мощнейшая музыка, с таким эмоциональным наполнением, что достаточно ее красиво спеть. Если зритель плачет, значит, я свою работу сделала хорошо. В рамках Больших гастролей в Йошкар-Оле мы показывали «Мадам Баттерфляй», я пела Чио-Чио-сан и играла так, как не играла еще никогда, зал плакал… Люблю роли, интересные именно драматической составляющей.

- За эти годы в театре вы спели все любимые партии?

- Нет. Еще не все. Давно мечтаю спеть Тоску в опере Пуччини. Уже давно висит в воздухе «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова. Конечно, мечта любого сопрано спеть Марфу. Красивейшая музыка, роль, где можно себя проявить. Мечтаю об «Иоланте» Петра Ильича Чайковского. В нашем театре был этот спектакль, надеюсь, его восстановят. Сейчас готовлю сольную программу, в которую войдут не только произведения оперного репертуара, но и эстрадные песни.

- Оперные певцы поют на разных языках, на каких приходилось петь вам?

- Пела на русском, итальянском, французском, испанском, немецком, английском, чешском, мордовском, татарском… Чио-Чио-сан я пела на итальянском, на чешском пела в спектакле «Средство Макропулоса» в Москве, на французском - в опере «Кармен», на татарском - на конкурсе в Казани, на международных конкурсах пела на немецком и английском. Для высоких гостей нашей республики, чтобы показать уровень музыкального искусства и национальный колорит, пою обычно арии на итальянском и мордовские песни.

Галина БАЛАШОВА