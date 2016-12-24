В музыкальном театре слушают «Метель»

В московской филармонии десять лет назад появился абонемент «Сказки с оркестром». Самые известные драматические актеры страны читают любимые произведения под классическую музыку в исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии. В концертном зале имени П.И. Чайковского сказки рассказывали Михаил Пореченков и Константин Хабенский, Чулпан Хаматова и Екатерина Гусева, Нонна Гришаева и Сергей Безруков и многие другие артисты первой величины.

Мелодекламация, или рассказ под живую музыку, - древний, сложный жанр, который первыми в Мордовии решили покорить музыканты яушевского театра вместе с заслуженным артистом РМ Игорем Дьячковым.

Автор идеи - дирижер Данила Серганин. Он признается, что для такого выступления с оркестром важен даже тембр голоса актера, читающего текст. Актер Русского драматического театра Игорь Дьячков, пожалуй, главный «закадровый» голос Саранска и обладатель нужного тембра, решил попробовать себя в новом жанре.

Музыкально-литературный вечер посвящен повести Александра Пушкина «Метель» и сюите Георгия Свиридова «Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель». Также в программу вечера включена 1-я симфония Петра Чайковского.

Режиссёр саранской «Метели» - заслуженный работник культуры РМ Эдуард Храмов, дирижёр - Данила Серганин, художник - заслуженный деятель искусств РМ Владимир Фурсов. Весь вечер читает Пушкина Игорь Дьячков. Премьера их совместного проекта, объединившего музыку и слово, состоится 14 января в 17.00 в Музыкальном театре имени И.М. Яушева.

Дирижер-постановщик проекта Данила Серганин надеется, что саранским зрителям придется по душе новый жанр, и надеется на его дальнейшее развитие.