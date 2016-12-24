Открылась юбилейная выставка Игоря Сидельникова

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Открытие выставки народного художника Мордовии, заслуженного художника России, почетного гражданина Рузаевки Игоря Сидельникова можно смело назвать музейным аншлагом. На нее пришли коллеги, друзья, земляки, поклонники творчества. Журналисты выстроились в очередь за интервью к юбиляру. Художник-эпоха открывал 15 сентября в музее имени Эрьзи выставку, посвященную 80-летнему юбилею.
Около 50 картин мастера разместилось в выставочном зале и фойе музея. Ретроспективная выставка одного из самых уважаемых и любимых живописцев Мордовии - это признание художника в любви к родному краю и землякам.
На юбилейном вернисаже «маэстро», как называют его коллеги, удивил зрителей новыми работами. Министру культуры и национальной политики Анатолию Чушкину на вопрос «Ну как вы, Игорь Иванович?» виновник торжества скромно ответил: «Еще могу».
Действительно, может. И подтверждением тому законченный портрет Степана Дмитриевича Эрьзи и несколько новых пейзажей, выполненных уже в 2017 году. Народный художник Мордовии Владимир Шадрин, поздравлявший юбиляра с выставкой, поделился воспоминаниями об их общей молодости. Один из немногих людей, кто может назвать Игоря Ивановича просто по имени, признается: «Сидельников - мастер легкой кисти, он так легко пишет». Земляки художника приготовили на открытие целый концерт. Чистые голоса юных рузаевцев - учащихся детской школы искусств - стали музыкальным фоном выставки «Игорь Сидельников. Живопись», на месяц развернувшейся в залах эрьзинского музея.
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