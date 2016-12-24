Открылась юбилейная выставка Игоря Сидельникова

Открытие выставки народного художника Мордовии, заслуженного художника России, почетного гражданина Рузаевки Игоря Сидельникова можно смело назвать музейным аншлагом. На нее пришли коллеги, друзья, земляки, поклонники творчества. Журналисты выстроились в очередь за интервью к юбиляру. Художник-эпоха открывал 15 сентября в музее имени Эрьзи выставку, посвященную 80-летнему юбилею.

Около 50 картин мастера разместилось в выставочном зале и фойе музея. Ретроспективная выставка одного из самых уважаемых и любимых живописцев Мордовии - это признание художника в любви к родному краю и землякам.

На юбилейном вернисаже «маэстро», как называют его коллеги, удивил зрителей новыми работами. Министру культуры и национальной политики Анатолию Чушкину на вопрос «Ну как вы, Игорь Иванович?» виновник торжества скромно ответил: «Еще могу».

Действительно, может. И подтверждением тому законченный портрет Степана Дмитриевича Эрьзи и несколько новых пейзажей, выполненных уже в 2017 году. Народный художник Мордовии Владимир Шадрин, поздравлявший юбиляра с выставкой, поделился воспоминаниями об их общей молодости. Один из немногих людей, кто может назвать Игоря Ивановича просто по имени, признается: «Сидельников - мастер легкой кисти, он так легко пишет». Земляки художника приготовили на открытие целый концерт. Чистые голоса юных рузаевцев - учащихся детской школы искусств - стали музыкальным фоном выставки «Игорь Сидельников. Живопись», на месяц развернувшейся в залах эрьзинского музея.