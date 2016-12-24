На конкурсе семья Канаевых из Мордовии стала лучшей в номинации «Родительская слава»

В Международный день защиты детей в Ульяновской области подвели итоги V окружного фестиваля-конкурса «Успешная семья Приволжья». Мордовию на форуме представляла семья Канаевых из села Левжа Рузаевского района. По итогам конкурса наши земляки стали лучшими в номинации «Родительская слава».

Окружной фестиваль-конкурс «Успешная семья Приволжья» проводится ежегодно по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Его участниками в этом году стали 14 семей, которые пользуются общественным признанием и уважением, сохраняют национальные и семейные традиции, создают условия для гармоничного роста и развития детей. По итогам конкурса решением жюри семья Канаевых из Мордовии названа лучшей в номинации «Родительская слава».

Семья Канаевых - дружная, крепкая и творческая. Семейный стаж супругов - 25 лет. Трудовую деятельность глава семьи Алексей Канаев начал в 1993 году в МВД по РМ, где служит по настоящее время. Награжден медалями МВД РФ за отличие в службе. Его супруга Людмила с 2005 года является директором Культурно-досугового центра Левженского сельского поселения Рузаевского муниципального района. Людмила - личность творческая, музыкальная, с художественным восприятием мира, с особым музыкальным слухом и звонким голосом. Она не первый год активно участвует в художественной самодеятельности, поет в народном фольклорном ансамбле «Ару лихтибря».

В семье Канаевых трое детей. Дочь Татьяну уже называют Музыкантом с большой буквы. Девушка играет на баяне, гитаре, фортепиано, пишет песни и музыку, является многократной победительницей республиканских, всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Татьяна с отличием окончила Музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова г. Саранска и продолжает образование в Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки. Татьяна - грантополучатель Президента России в поддержку молодых талантов. В 2017 году стала лауреатом 2-й степени 7-го Международного конкурса-фестиваля музыкального исполнительства «Серебряная лира».

Другая дочь - Олеся - совмещает учебу в НИ МГУ им. Н.П. Огарева, заботу о семье, воспитание двоих детей и участие в творческих концертах и музыкально-танцевальных конкурсах. В семейный ансамбль привела и мужа Владимира. Семья Кустовых заняла первое место в четвертом Открытом конкурсе «Молодая семья - 2015» в Рузаевке. У Олеси и ее мужа Владимира растут двое детей, которые воспитываются в духе национальных традиций и уже являются участниками семейного ансамбля.

Младший сын Канаевых Геннадий добивается успехов и в творчестве, и в спорте. Посещает детскую школу искусств, является участником детского фольклорного коллектива «Пайгоня», занимается плаванием.

Мама главы семейства Алексея Канаева, Прасковья Никифоровна, несмотря на свой возраст, также активно участвует в музыкальных фестивалях, конкурсах, является кладезем народной мудрости, традиций, старинных мордовских напевов, песен.

Главное увлечение большой семьи Канаевых - исполнение песен и игра на народных музыкальных инструментах. Семейный ансамбль образовался в 2007 году и хорошо известен не только в родной республике, но и далеко за ее пределами.