Сергей Плодухин: «Никогда не мечтал быть артистом»

Народный артист Мордовии Сергей Плодухин отметил на прошлой неделе свое 60-летие. Почти 30 лет он служит в Музыкальном театре имени И.М. Яушева. Его голос хорошо знаком всем почитателям музыкального искусства Мордовии. Как актёр Сергей Плодухин убедителен в самых разных театральных жанрах - операх, опереттах, музыкальных комедиях, мюзиклах и детских спектаклях. Он не только замечательный лирический герой, но и яркий характерный и комический артист. Его можно увидеть в образе незадачливого разбойника в сказке «Двенадцать месяцев», неизменно вызывающего восторг у детворы. Старшее поколение зрителей помнит и любит его партии в операх Дж. Верди: Альфреда в «Травиате», Герцога в «Риголетто», Радамеса в «Аиде».

Граф Альмавива в «Севильском цирюльнике» Дж. Россини и Ромео в «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно, Пинкертон в «Мадам Баттерфляй» и Лыков в «Царской невесте» Римского-Корсакова, Чекалинский в «Пиковой даме», Ленский и Трике в «Евгении Онегине» П.И. Чайковского - все это роли артиста Сергея Плодухина. 1 апреля Сергей Александрович выйдет на сцену в образе Владимира Ленского в опере «Евгений Онегин». Эту партию он впервые исполнил 20 лет назад. 20 лет назад он пришел и в музыкальное училище имени Кирюкова, где преподает сейчас.

В эти мартовские дни юбиляр очень занят, но нашел время встретиться с журналистом «ВС» и рассказал о своем актерском пути и творческой семье.

Артистами не рождаются

- Сколько себя помню, у меня даже мысли никогда не было стать артистом. Никогда об этом не мечтал, хотя петь любил с детства и всегда хотел научиться петь правильно. Но так в жизни сложилось, что служу в театре.

Семья у меня была поющая. Отец, Александр Иванович, любил петь. У деда Ивана был бас, он здорово пел старинные песни. Жили родители отца на улице Халтурина, и когда дед шел с гуляний, все соседи узнавали его по голосу. Тогда люди часто пели, пели по-настоящему, это была часть жизни. У мамы, Нины Ивановны, был чистенький голосок приятного тембра, но она редко пела. Отец был слесарем, мог сделать руками все что угодно. Он был изобретателем и рационализатором. Помню, как отец собрал аэросани по своим чертежам. Про него даже в журнале «Техника - молодежи» статью печатали, приезжал корреспондент, фотографировал нас. Мама по профессии экономист, всю жизнь проработала в Министерстве финансов.

В музыкальное училище я поступил после армии, по совету Василия Четыркина, он руководил нашей музыкальной группой. Окончил дирижерско-хоровое отделение, потом заочно учился в Московском институте культуры, и тоже на дирижера-хоровика. На последнем курсе института культуры поступил в РАТИ на специальность «артист музыкального театра». Отбор проходил в Саранске, был целевой набор, и комиссия приезжала сюда. Целый год учился сразу в двух институтах, негласно, тогда это было запрещено. Пока учился в Москве, много бывал в театрах, смотрел все. Тогда это было доступно, по студенческому билету нас пропускали везде: и в Большой театр, и в Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.

На тот момент у меня уже была семья, двое детей. Было тяжеловато. Окончив институт культуры, нашел в Москве работу дворника, получил ведомственное жилье, перевез семью. Но прожили мы в Москве недолго. Я окончил второй курс РАТИ и решил, что пора найти работу по профессии. Меня поддержал мой педагог, народный артист СССР, солист Большого театра Владимир Николаевич Петров. Всегда вспоминаю его с благодарностью. Мы с Сергеем Эскиным вместе учились у него. Оканчивал я институт театрального искусства, обучаясь по индивидуальному плану.

В 1988 году пришел в театр музыкальной комедии, так раньше назывался наш театр. Взяли без прослушивания. Свой первый выход на сцену в спектакле «Донна Люция, или Здравствуйте, я ваша тетя!» практически не помню. Помню только свой ужас перед выходом. Меня вводили на роль Эрика вместо уехавшего артиста и буквально вытолкнули на сцену. Что было дальше - не помню, но боевое крещение прошел и уже выходил к зрителю без страха.

Я попал в золотые годы театра. Начало 90-х я считаю лучшим периодом в жизни нашего театра. Все мы были молоды, увлечены своим делом, все - ученики одной школы... «Травиата», «Риголетто», «Севильский цирюльник», «Ромео и Джульетта» - премьера шла за премьерой. Партию Ленского я впервые спел в постановке Трофимова 20 лет назад. Это одна из любимых моих ролей, лирико-драматический образ, в котором есть все: и страсть, и переживания, и ссоры. Есть что спеть и сыграть.

Творческий и семейный союз

- Меня всегда очень поддерживала моя семья, жена - Нина Александровна Фенеши, моя теща - Людмила Павловна Юшкова. Она - заслуженный работник культуры, была директором музыкального училища. Первые оперные партии я пробовал петь под ее началом в студенческих спектаклях. Именно она привлекла меня к серьезной музыке. Недавно мы отметили ее 90-летний юбилей.

В музыкальном училище работаю уже 20 лет. Сейчас веду сценическую речь и актерское мастерство, занимаюсь с вокалистами. Учу вокалистов и в Институте культуры, можно сказать, готовлю смену. Многие из моих учеников уже работают в музыкальном театре.

Моя жена всю жизнь преподает литературу в музыкальном училище. Лет 15 назад она решила поставить с учениками чеховскую «Чайку» и попросила меня помочь с постановкой. С этого началось наше совместное творчество. Это был первый драматический спектакль, за который мне и сейчас совсем не стыдно. После него мы поставили еще несколько: «Орфей спускается в ад» Уильямса, «Без вины виноватые» и «Грозу» Островского, «На дне» Горького. Вдвоем с Ниной играли «Варшавскую мелодию» и на сцене родного театра, и в национальном. Во всех наших спектаклях много музыки. Последний спектакль, который мы сделали с ребятами из музыкального училища, - «Любовь никогда не перестает» по «Фаусту». Студия-эксперимент «Нина», которую мы основали, дает возможность творить что хотим. Мы сами там начальники и исполнители. После трагических события в семье, когда ушел из жизни наш сын Владимир, Нина написала две пьесы: «Вечная любовь» и «Тебе, мое Солнце». Мы посвятили их нашему мальчику.

Зов души

- Когда не стало Вовика, мне хотелось быть как-то ближе к нему. Я стал ходить в церковь. А поскольку ничего другого не умею, только петь, я попросился в хор. Полгода ходил, учился. Оказывается, надо много чего знать, чтобы петь на клиросе. Получалось не сразу. Сейчас я могу вести службу, служу на подворье Санаксарского монастыря. Со мной в церковь пришли жена и сын Александр. Саша окончил музыкальное училище имени Кирюкова, играет на кларнете. По образованию он экономист, но по специальности работал недолго. Он играл какое-то время в оркестре театра, потом пел со мной на клиросе, учился в духовном училище. Сейчас он поет в хоре в храме Ушакова. А недавно у нас родилась внучка Машенька… Надо верить и молиться Богу, а он покажет дорогу.

Галина БАЛАШОВА