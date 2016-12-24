Тридцать лет спустя…

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В прошлую пятницу в музее имени Эрьзи состоялось открытие выставки под громким названием «Возвращение шедевров». Это персональная выставка члена Союза художников СССР Александра Жидкова.
С 1964 по 1985 год Александр Александрович участвовал в республиканских, региональных и всероссийских выставках. Две его персональные выставки в Саранске состоялись в 1964 и 1985 годах, и с тех пор более 30 лет живописец не выставлял свои работы. С 90-х жизнь художника протекает между городом Саранском и деревней Мордовское Давыдово. Этюды последних лет, представленные на выставке, родились именно там.
Экспозицию нынешней выставки составляют более 60 произведений, большая часть которых написана в 60-70-е годы, в эпоху так называемой оттепели. 23 картины художника хранятся в запасниках музея имени С.Д. Эрьзи, и 19 из них участвуют в открывшейся выставке, остальные произведения, выставленные на вернисаже, из авторской коллекции и частных собраний.
Заметим, что в постоянной экспозиции музея всегда были картины Александра Жидкова, его «Весна» и «Натюрморт с граммофоном» знакомы всем любителям живописи. Работает выставка до 3 апреля.
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