Большинство из нас знают о модельерах две вещи: они придумывают наряды и красиво выходят на поклон в финале модного показа. Еще многие уверены, что они получают огромные деньги. А живут почти по Пугачевой: «…живу я без печали и забот. И на свете всех удачливее я, и всегда, и во всем мне везет». И главное: модельером можно стать только по родству или за деньги. Как-то так.



«Одного образования мало!»

История успеха известного российского дизайнера Вадима Мерлиса опровергает все эти домыслы. И в который раз подтверждает простую истину: таланту, который решил пробиться, преград нет. Он молод, красив, амбициозен. За тринадцать лет 30-летний Вадим сумел пройти путь от продавца-консультанта до владельца собственной марки одежды. Сегодня у него магазины в главных торговых центрах Москвы, он одевает звезд, он постоянный участник неделей моды «Mercedes-Benz Fashion Week Russia». Его пример - другим наука. Особенно тем провинциальным умельцам, которые чувствуют в себе дизайнерскую душу. Да и всем, у кого есть мечта. Как же удалось обычному мальчику из Подмосковья оказаться там, где он есть?

«Не я выбрал профессию - она меня! - уверенно заявляет Вадим. - Первое воспоминание - мамины юбки, платья... Я с детства рисовал какие-то эскизы, платья принцесс, наряжал всех в детском саду, наряжался сам. Но серьезно не думал, что могу работать дизайнером. Ни слова этого, ни о профессии такой тогда никто не слышал. Одноклассники мечтали освоить ремесло автослесаря. Аудитория поменьше хотели стать юристами. И я думал: а не стать ли адвокатом?

Но подруга показала мои эскизы преподавателю Московского технологического колледжа, куда я и поступил. И сразу понял, что эта профессия - моя судьба, я себя нашел, ничего другого не хочу. Я увидел свою жизнь от и до».

Как часто вчерашние талантливые студенты, отучившись в институте и поучаствовав в каком-то конкурсе, уже считают себя мэтрами. Начинают «творить высокую моду», реализовывать творческие амбиции, а в итоге прогорают. «Как избежать подобных ошибок?» - спрашиваю я у Вадима.

«Всем молодым дизайнерам я рекомендую, в первую очередь, получить достойное образование и опыт работы. А не как у нас любят делать: сшить нечто непонятное, никому не нужное и плакаться, что «я бедный российский дизайнер, которого никто не понимает».

Главная ошибка многих молодых - несовпадение их целей с желаниями покупателей. Такой «творец» хочет самовыражения, создания образа, который подчеркнет его креатив и внутренний мир. И еще он хочет продать свой шедевр очень задорого. А покупатель-то мечтает о другом: получить за разумные деньги добротную вещь «и в пир, и в мир». Получается, что клиент боится дизайнера, а дизайнер - клиента, который не готов оплачивать его эксперименты.

Поэтому я уверен: одного образования мало! К тому же оно у нас бюрократично. У нас же важно количество научных работ, часов по ОБЖ и другим замечательным предметам типа физкультуры. А рисованием, шитьем и конструированием будущие дизайнеры занимаются катастрофически мало! У студента-выпускника не получится прийти в компанию и стать готовым мастером. Путь один - набираться опыта на практике!».

Как одеть полстраны

Поверьте, Вадим Мерлис знает, о чем говорит. После окончания учебы он стал витринистом, занимался мерчандайзингом. Это страшное слово означает искусство торговли. Точнее, умение показать товар лицом. Это целый комплекс технологий выкладки продуктов на полках, взаимодействия с покупателем и привлечения внимания последнего именно к вашему товару. В этом Вадим весьма преуспел. А еще был байером, специалистом-закупщиком. А еще прошел стажировку в знаменитой компании Thierry Mugler. И практически предвосхитил импортозамещение, предложив однажды известной российской компании, которая всегда отшивалась в Китае, разработать новую коллекцию одежды на подмосковных производствах. Под своим авторством, разумеется.

В некогда громкую корпорацию женской одежды Sultanna Frantsuzova он приходит продавцом-консультантом, а вскоре становится ее дизайнером. «Именно здесь я научился делать так, чтобы производство работало, чтоб коллекции и клиенты были, чтобы имелся полноценный и качественный гардероб». Да, если вы хотите когда-нибудь возглавить собственный Дом моды, то придется начать с продавца, учиться работать с розницей, фабриками, поставщиками и производителями тканей. Понимать, как все эти механизмы действуют, чего хочет покупатель, вычислять коммерческую модель бизнеса. «У меня есть опыт такой работы. Сегодня я знаю, чем рискую, выпуская ту или иную модель», - говорит Мерлис.

После работы на Французову Вадим выпустил три коллекции в доме Сергея Сысоева. А в 2010 году ему предложили должность ведущего дизайнера InСity - одной из крупнейших федеральных сетей модной одежды в России. Так что, дорогие читатели, даже если вы впервые слышите имя Вадима Мерлиса, то почти наверняка носили что-то из одежды, которая была придумана им. «Я делал модели, которые тиражировались по 50 тысяч единиц на цвет выпуском 60 моделей в месяц, и продавалось это в 600 магазинах по всей стране. Это был колоссальный опыт!».

Наверное, многие вчерашние студенты, обретя подобное место работы, и не мечтали бы ни о чем большем. Но амбиции нашего героя простирались дальше должности в InСity. Хотя он, 24-летний дизайнер, в месяц зарабатывал тогда по три зарплаты среднестатистического москвича… Однако Вадим хотел самостоятельности и продолжал учиться. И очень много работать. «Дизайнер в России - это не только тот, кто придумывает крой и фирменные технологии пошива. Ему надо быть и бизнесменом, и менеджером, шить, кроить, грузить, работать с клиентами... Мне всегда помогала моя коммуникабельность. Ощущение того, что я занимаюсь своим делом, и умение общаться помогали и помогают идти вперед легко и уверенно».

Кстати, свой лейбл Мерлис придумал еще студентом, когда брал первые заказы и набирал первых клиентов. И с тех пор ему не изменял. Сегодня коллекции бренда Vadim Merlis славятся универсальностью и качеством, для их пошива используются только натуральные ткани, а благодаря уникальному крою и актуальным фасонам наряды мастера садятся на любой тип фигуры и подходят как для повседневной носки, так и для выхода в свет.

Весна идет!

Он работает с медийными личностями и известными артистами. Среди постоянных звездных клиентов Вадима - Юлия Ковальчук, Эвелина Бледанс, Анфиса Чехова, Жанна Эппле. Часто выходит в свет в нарядах от Мерлиса повзрослевшая «папина дочка» - талантливая актриса Лиза Арзамасова. «Капризны ли звезды? Не знаю, с капризными не работаю, - говорит дизайнер. - Как-то обратился ко мне Сергей Зверев, просил сшить костюм из пайеток, с клешами, плечами, с большой красной розой, с золотой расшитой короной. Это не мой стиль, и я ему отказал. Но, чтобы не обидеть Сергея, нашел ему другого дизайнера, который любит шить подобные вещи.

Главные же мои дивы, - признается Вадим, - мои покупательницы! Я работаю для них. Моя цель - одевать людей. Обычных. Быть полезным! Мне нравится, когда по любым вопросам своего гардероба мои покупатели обращаются ко мне. Мы с удовольствием подберем стиль тем, кто не боится раскрыть себя с новой стороны. Ведь главное не одежда, а его носительница. Платья должны лишь выделять достоинства своей обладательницы и делать ее жизнь более комфортной». Да, пожалуй, модельер в России - это не только бизнесмен, но и психолог.

За окном - снег и заморозки, но все мы ждем весны. А потому невозможно не поинтересоваться у профессионала, в чем же встретить ее, чтобы быть в курсе последних тенденций. «Весенне-летнюю коллекцию я представил в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia», - поделился Вадим. Какая она? Нежная и трогательная, а называется «Сны наяву».

В ней много цитат из прошлых эпох. Это полупрозрачные легкие платья из хлопковых тканей с завышенной линией талии, сарафаны и топы, дополненные винтажным кружевом, платья с фестонами, блузки из воздушных тканей с принтом в мелкий цветочек, дополненные жабо. Следуя правилу - красота кроется в деталях, - Мерлис уделил большое внимание отделке. В коллекции - оборки и воланы, накладные карманы, принты, имитирующие крыло птицы. Цвета - бежевый, голубой, розовый, деним. И все это дополнено спортивной обувью и рюкзаками. «Никаких каблуков и лабутенов!» - наказ дизайнера.

Кстати, жительницы Саранска могут приобрести одежду от Вадима Мерлиса не только в столичных бутиках, но и в его интернет-магазине. «А есть ли шанс, что и в столице Мордовии появится ваш магазин? - спрашиваю я. - В конце концов, совсем скоро стартует мировой футбольный чемпионат, в Саранск приедут гости со всего мира, хочется быть самым красивым и модным городом». «Вещи моих коллекций клиентоориентированы, пригодятся везде. К тому же цены не злые, а ткани натуральные. Саранск - современная и развитая столица. И, вполне возможно, скоро и в нем появится наш магазин. С удовольствием буду одевать жителей Саранска!».

Наталья ГОРДЕЕВА

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