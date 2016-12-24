На Международный фестиваль молодёжи подано более 60 тысяч заявок из 175 стран и 89 регионов России

В Доме приёмов МИД России для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, прошла презентация Международного фестиваля молодёжи 2026 года.

Событие объединило более 120 представителей зарубежных посольств из 84 стран и международных организаций

«По решению президента Владимира Путина в 2024 году Всемирный фестиваль молодежи прошел в гостеприимном «Сириусе» – месте наследия лучших в истории зимних Олимпийских игр. Тогда фестиваль объединил 20 тысяч молодых лидеров из 190 стран. В прошлом году мы с успехом провели Слёт Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Интерес колоссальный. Сегодня мы готовимся встречать гостей в Екатеринбурге, где инфраструктура – наследие Универсиады», – отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что Международный фестиваль молодежи объединит более 10 тысяч человек – это молодые профессионалы, общественные деятели, которые представляют разные сферы – от ИТ и науки до спорта и государственного управления.

Будет организована также и специальная детская программа для ребят от 14 до 17 лет. Она даст возможность проработать собственные инициативы с наставниками из более 60 ведущих компаний мирового уровня.

«Мы будем искренне рады видеть на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге представителей самого широкого круга стран ближнего и дальнего зарубежья. Насыщенная программа мероприятий Фестиваля в полной мере отвечает задачам установления таких дружеских контактов, укрепления доверия, налаживания взаимопонимания. Я уверен, что всех участников Фестиваля объединит стремление к творческой самореализации и гармоничному взаимодействию на благо всего человечества. Молодёжь будет закладывать основы отношений самых ближайших предстоящих лет и десятилетий», – сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи продолжает работу, нацеленную на укрепление международного молодёжного сотрудничества и развитие сообщества молодых людей, неравнодушных к будущему мира.

