Жители Мордовии могут подать заявки на восьмой поток программы Архитекторы.рф

Это бесплатный лидерский курс профессионального развития. Его слушателями станут 100 специалистов из разных регионов России. Среди них могут оказаться и жители нашей республики.



Программа реализуется ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и Правительства России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



«Сегодня мы даем старт новому набору программы Архитекторы.рф. Знаменательно, что это происходит в Год единства народов России, когда к нам присоединяются участники со всех уголков страны. Это символично: только объединяя экспертов разных компетенций, можно создавать проекты, по-настоящему учитывающие уникальную культурную, экономическую и природную специфику наших регионов. Масштаб задач стоит колоссальный: создать 200 мастер-планов к 2030 году. И ее успех напрямую зависит от профессионализма и кадрового потенциала отрасли. Уверен, что для участников этого уникального потока программа станет особенным этапом, открывающим новые горизонты для позитивных изменений в родных городах», – отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.



Участники конкурсного отбора должны иметь оконченное высшее образование и опыт работы в сфере городского и территориального развития. Те, кто успешно пройдет первый этап, будут приглашены на видеоинтервью.



В этом году расширен перечень специальностей – к проекту могут присоединиться педагоги, специалисты в области прикладной математики, транспортного планирования, филологи и археологи. Узнать правила отбора и подать заявку можно по ссылке: clck.ru/3Siamq.



Всего за 8 лет реализации программы выпускники посетили 65 городов России и 9 стран – 21 город зарубежья. Профессиональное междисциплинарное сообщество выпускников программы насчитывает уже 727 специалистов.







Источник: Алексей Юртаев / Архитекторы.рф