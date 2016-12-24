Акцент – на будущее детей и молодёжи

Репортер

Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в отчётно-программном форуме «Есть результат!» «Единой России» в ПФО.

 

Для партии забота о подрастающем поколении – одна из основных. От школ до спортплощадок, от безопасности в сети до поддержки молодых семей – всё это входит в новую Народную программу.

 

«Нашей ведущей политической силе важно работать на всех уровнях, слышать мнение людей, реагировать на их запросы и нести ответственность всех без исключения органов власти, чтобы эффективно выполнять наказы граждан», – отметил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

 

Мордовия – активный участник национального проекта «Молодёжь и дети». Отремонтировали треть школьных зданий, до 2030 года обновят все. Приводятся в порядок дома культуры, молодёжный центры в районах. Инфраструктура – на первом месте!

 

«Самое главное – мы продолжим это делать. Над этим работает вся команда Мордовии!» – подчеркнул Глава РМ Артём Здунов.

 

В мероприятии принял участие и финалист региональной программы «Герои среди СВОих» Кирилл Лёвкин.

