Активные жители Мордовии занялись плетением маскировочных сетей для наших бойцов
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Саранске прошло патриотическое мероприятие, к которому присоединились участники разных...
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Саранске прошло патриотическое мероприятие, к которому присоединились участники разных возрастов. В их числе были серебряные волонтеры, активисты «Женского движения Единой России», члены «Молодой Гвардии» и ребята из Движения Первых.
Они объединились, чтобы оказать помощь нашим бойцам, которые находятся в зоне СВО. Участники занялись плетением маскировочных сетей для защиты техники. Ветераны волонтерского движения показали школьникам и молодежи, как правильно вплетать ленты.
Штаб общественной поддержки «Единой России» поблагодарил всех, кто решил присоединиться к мероприятию. Оно состоялось в рамках партийного проекта «Историческая память».
Поделиться в соц. сетях:
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Саранске прошло патриотическое мероприятие, к которому присоединились участники разных...
Фильм, вышедший в широкий прокат 1 января, за первые сутки показа заработал больше 226,6 миллиона рублей. За весь период собрано почти полмиллиарда...