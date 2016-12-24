Отечественное производство и сельское хозяйство развиваются даже в условиях санкционного давления

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом о работе Правительства в Госдуме. Основные задачи продовольственной безопасности решаются: на внутренний рынок поступают качественные продукты питания.

«Несмотря на сложную международную конъюнктуру, мы создавали новые возможности для повышения конкурентоспособности государства, обеспечения потребностей российского рынка и граждан необходимыми товарами собственного производства», – подчеркнул Премьер-министр.

Основные задачи продовольственной безопасности решаются – на внутренний рынок поступают качественные продукты питания. Объём продукции сельского хозяйства за 2025 год вырос почти на 5%, урожай зерновых вошёл в пятёрку лучших за последние 20 лет. А производство зернобобовых и масличных культур, включая сою и рапс, а также сырого молока бьёт рекорды.

Особое внимание – агронауке, чтобы производители получали посевной и племенной материал. Страна обеспечена отечественными семенами базовых культур практически на 70%. В 2025 году в госреестр добавили ещё 47 новых сортов и гибридов растений российской селекции.

Малые и средние хозяйства поддерживают с учётом их запросов. Начинающие, потребительские кооперативы и семейные фермы могут получить гранты. Кроме того, ветеранам СВО помогли запустить более 60 проектов в агропромышленном комплексе.

Агропромышленный комплекс Мордовии в 2025 году тоже демонстрирует устойчивый рост, инвестиционную активность и уверенное развитие сельских территорий. В республике реализуется больше 20 инвестпроектов на сумму 50 млрд рублей. Привлечено 12,2 млрд рублей, создано 656 рабочих мест.

Мордовия – лидер России и Приволжского федерального округа по производству яйца на душу населения, в числе лидеров по молоку и мясу. Производство яиц выросло на 2,8% – до 1,63 млрд штук, производство мяса увеличилось на 1,5% и достигло 470,9 тыс. тонн, рост производства молока составил 1,2%.