Началось Народное голосование премии «Служение» — граждане страны определят лучшие муниципальные практики

Наблюдательный совет III Всероссийской муниципальной премии «Служение» по итогам голосования экспертов утвердил список финалистов — в него вошли 110 проектов. 2 марта стартовало Народное голосование. Принять участие может любой житель страны при наличии подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги». В каждой из 11 номинаций представлено по десять лучших практик, управленческих решений и инициатив. Отдать голос можно только за один проект в рамках отдельной номинации по ссылке. Этот этап продлится до 6 апреля включительно. По итогам голосования определят лауреатов и победителей, которые будут утверждены на заседании Наблюдательного совета в апреле.

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев рассказал о важности участия граждан в Народном голосовании:

«Муниципальный уровень власти является наиболее близким к населению и решает конкретные вопросы качества жизни граждан. В этой связи именно обратная связь от жителей выступает ключевым индикатором эффективности работы муниципальных команд. Финалисты, прошедшие строгий экспертный отбор, теперь должны пройти этап народного голосования».

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула, что утверждение топ-110 – важный этап Премии, который демонстрирует масштаб и разнообразие муниципальных практик:

«В этом году мы получили рекордное количество заявок — более 63 тысяч, и каждая из них – это история служения. Финалисты представили проекты в самых разных сферах: от благоустройства и сохранения исторической памяти до поддержки семей и межнационального согласия. Теперь слово за жителями страны. Именно им предстоит определить, какие инициативы достойны звания лучших. Народное голосование на Госуслугах – это возможность для каждого стать частью большого события, поддержать тех, кто ежедневно делает жизнь в городах и селах лучше. Премия «Служение» объединяет муниципальное сообщество и доказывает: развивая малую родину, мы служим всей России».

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ее цель — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ. Наблюдательный совет Премии возглавляет первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Представители Республики Мордовия вошли в топ-110 III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

В числе номинантов: проект «Герои развития муниципалитета» в номинации «С передовой СВО в муниципалитет» – автор Иван Волков, глава Краснослободского района, а также проект «Сурский рубеж. Километры памяти» в номинации «Великое наследие для будущих поколений» Александра Ломаткин, главы Большеберезниковского района

Поддержать участников можно до 6 апреля включительно на «Госуслугах»: vk.cc/cUYeLt