В Екатеринбурге прошёл первый окружной форум Единой России «Есть результат»

Главная его тема – итоги народной программы в сфере промышленности. С отчётом выступил первый зампред Правительства РФ Денис Мантуров. С начала СВО российские производители постоянно наращивают выпуск вооружений и военной техники, наряду с этим происходит модернизация и разработка образцов.

«Народная программа будет сформирована с учётом наших реалий, с учётом того, что необходимо стимулировать и наши организации, предприятия, которые при равных компетенциях должны делать выбор в пользу участников СВО, которые должны уже сейчас думать о том, что эти люди должны быть обеспечены достойной комфортной работой. Речь идёт и о тех бойцах, которые получили ранения, и о бойцах, которые по другим причинам демобилизовываются», – акцентировал внимание Герой России Евгений Поддубный.

В фокусе повышенного внимания «Единой России» – продовольственная безопасность, разработка и внедрение высокотехнологичных станков и промышленных роботов. От темпов решения этой задачи зависит переход к экономике высоких зарплат, а это – основа благополучия граждан.

«Достигнутые результаты – это неплохая точка отчёта в большой и серьёзной работе, которую партия вела на разных направлениях. Мы здесь собрались в том числе и потому, что впереди — парламентские выборы. Их итоги определяют развитие нашей страны на ближайшую перспективу. И «Единая Россия» здесь осознаёт свою ответственность за судьбу родной страны. Поэтому на выборы, как и в прошлый раз, мы пойдём с новой народной программой. Эти форумы не в смысле достижения успехов, их достаточно, уверен, а и в режиме подведения итогов. Партия обязана отчитываться перед избирателями, перед теми, кто доверил в определённый период нашей партии свои голоса. Естественно, от такого рода форума это возможность собрать предложения, запросы, те или иные обращения, которые в конечном счете и должны сформировать нашу будущую программу», – заявил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Напомним, «Единая Россия» дала старт отчету по народной программе на отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Челябинске 5 февраля. Подобные форумы с участием жителей регионов, общественников, экспертов в различных отраслях состоятся по всей стране. На них партия представит ключевые результаты своей работы по народной программе, с которой победила на выборах в Госдуму в 2021 году.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ – народную программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы-2026.