Стартовал набор волонтёров Всероссийского голосования за объекты благоустройства

Оно проходит ежегодно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Шестой год подряд добровольцы помогают миллионам людей выбирать, какими станут их парки, скверы и набережные.

Результаты впечатляют: 68 миллионов голосов уже собрано, а по всей стране появились новые аллеи, детские площадки и любимые места отдыха. И всё это – с помощью неравнодушной молодёжи!

Задачи волонтёров – рассказывать жителям о дизайн-проектах парков, набережных, скверов, пешеходных и других общественных зон, предлагаемых для благоустройства, помогать проголосовать за понравившийся объект через «Госуслуги» и отвечать на любые вопросы граждан. Волонтёры работают там, где бывает больше всего людей: на улицах, в торговых центрах, в МФЦ, на городских праздниках и массовых мероприятиях.

В этом году голосование за объекты благоустройства пройдёт с 21 апреля по 12 июня. Все добровольцы получат верифицированные часы на Добро.pф. Присоединиться к ФКГС-2026 можно по ссылке: clck.ru/3SamGu.