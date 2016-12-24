Стартовал набор волонтёров Всероссийского голосования за объекты благоустройства

Грантовую поддержку в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» могут получить НКО Мордовии
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров рассказали о запуске грантового...
Оно проходит ежегодно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Шестой год подряд добровольцы помогают миллионам людей выбирать, какими станут их парки, скверы и набережные.
Результаты впечатляют: 68 миллионов голосов уже собрано, а по всей стране появились новые аллеи, детские площадки и любимые места отдыха. И всё это – с помощью неравнодушной молодёжи!
Задачи волонтёров – рассказывать жителям о дизайн-проектах парков, набережных, скверов, пешеходных и других общественных зон, предлагаемых для благоустройства, помогать проголосовать за понравившийся объект через «Госуслуги» и отвечать на любые вопросы граждан. Волонтёры работают там, где бывает больше всего людей: на улицах, в торговых центрах, в МФЦ, на городских праздниках и массовых мероприятиях.
В этом году голосование за объекты благоустройства пройдёт с 21 апреля по 12 июня. Все добровольцы получат верифицированные часы на Добро.pф. Присоединиться к ФКГС-2026 можно по ссылке: clck.ru/3SamGu.
