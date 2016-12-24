В России продолжается масштабная замена устаревших лифтов в многоквартирных домах

В России подвели итоги дорожных работ за 2025 год
Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин поделился промежуточными итогами работы по обновлению российских дорог. Он сообщил, что на...
36 регионов смогут направить на эти цели средства, которые высвобождаются благодаря механизму списания 2/3 бюджетных кредитов. Это позволит снизить финансовую нагрузку на регионы.
Как сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, до 15 февраля 2030 года должно быть заменено 96,6 тыс. лифтов, в том числе по региональному оператору – 53,2 тыс., по специальным счетам – 43,4 тыс.
Все регионы, где имеются устаревшие лифты в многоквартирных домах, утвердили пятилетние планы по их замене. Минстрой России совместно с Фондом развития территорий оказал регионам методическую поддержку при их разработке.
«Программы капитального ремонта, которые реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», масштабны по размеру. В них включено почти 728 тыс. многоквартирных домов, где проживают более 91 млн граждан. Это больше половины населения страны. Комплекс работ включает обновление ключевых элементов: инженерных коммуникаций, кровли, фасадов и лифтового оборудования», – отметил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Например, в Мордовии раньше срока завершилась работа по замене лифтов в многоквартирных домах. Все 107 подъёмников, которые планировалось обновить в 2025 году, уже установлены и активно используются жильцами многоквартирных домов.
«В плане текущего года подъёмников было 76 единиц. Благодаря поддержке руководства региона республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов организовал замену ещё 31 единицы», – отметили в региональном фонде капремонта МКД.
