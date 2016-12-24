В России продолжается масштабная замена устаревших лифтов в многоквартирных домах

36 регионов смогут направить на эти цели средства, которые высвобождаются благодаря механизму списания 2/3 бюджетных кредитов. Это позволит снизить финансовую нагрузку на регионы.

Как сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, до 15 февраля 2030 года должно быть заменено 96,6 тыс. лифтов, в том числе по региональному оператору – 53,2 тыс., по специальным счетам – 43,4 тыс.

Все регионы, где имеются устаревшие лифты в многоквартирных домах, утвердили пятилетние планы по их замене. Минстрой России совместно с Фондом развития территорий оказал регионам методическую поддержку при их разработке.

«Программы капитального ремонта, которые реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», масштабны по размеру. В них включено почти 728 тыс. многоквартирных домов, где проживают более 91 млн граждан. Это больше половины населения страны. Комплекс работ включает обновление ключевых элементов: инженерных коммуникаций, кровли, фасадов и лифтового оборудования», – отметил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Например, в Мордовии раньше срока завершилась работа по замене лифтов в многоквартирных домах. Все 107 подъёмников, которые планировалось обновить в 2025 году, уже установлены и активно используются жильцами многоквартирных домов.

«В плане текущего года подъёмников было 76 единиц. Благодаря поддержке руководства региона республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов организовал замену ещё 31 единицы», – отметили в региональном фонде капремонта МКД.