В Мордовском заповеднике создают еще один противопожарный рубеж

Репортер

В Мордовском заповеднике разворачиваются активные работы по созданию нового пожарного водоема в рамках проекта «Водный рубеж». 

По информации Заповедной Мордовии, работы начались с расчистки участка, где планируется обустроить водоем. В настоящее время гусеничный экскаватор уже работает над разрытием котлована с нужными параметрами. 

Новый водоем станет важным элементом системы защиты природоохранной территории от крупных пожаров. В реализации проекта заповеднику помогает Фонд защитников природы.

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