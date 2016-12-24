В Мордовском заповеднике создают еще один противопожарный рубеж

В Мордовском заповеднике разворачиваются активные работы по созданию нового пожарного водоема в рамках проекта «Водный рубеж».

По информации Заповедной Мордовии, работы начались с расчистки участка, где планируется обустроить водоем. В настоящее время гусеничный экскаватор уже работает над разрытием котлована с нужными параметрами.

Новый водоем станет важным элементом системы защиты природоохранной территории от крупных пожаров. В реализации проекта заповеднику помогает Фонд защитников природы.