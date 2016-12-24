В Мордовии осужден «продавец» водительских прав

35-летний житель р.п. Луховка выслушал в Мордовии приговор суда за мошенничество.

По данным следствия, в ходе общения со своими приятелями в 2024 году фигурант сообщал им о знакомом сотруднике Госавтоинспекции, который может оказать им содействие в сдаче теоретической и практической части экзамена без фактической проверки знаний и умений. Для этого требовалось только передать ему «вознаграждение», что и мог сделать житель Луховки.

Введенные в заблуждение четверо «покупателей» согласились на эти условия и передавали мужчине денежные средства - в общей сумме он собрал с них более 430 тыс. рублей. Но ловкий тип никому деньги передавать не стал, а потратил их на личные нужды.

По информации прокуратуры РМ, свою вину подсудимый признал. С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил его к штрафу в доход государства в размере 150 тыс. рублей.

В следственном комитете по РМ отмечают, что четверо знакомых фигуранта также были привлечены к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки и поплатились штрафами.