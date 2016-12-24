На водоемах Мордовии продолжаются ежедневные рейды

Сотрудники МЧС, полиции и администраций проверяют места отдыха в муниципальных районах республики и городском округе Саранск.



Главная цель – предупредить беду:

- выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых и проводят профилактические беседы

- напоминают отдыхающим о правилах поведения у воды

- раздают памятки по безопасности.



Причины трагедий одни и те же – купание в необорудованных местах, алкоголь, отсутствие контроля за детьми и незнание правил поведения на воде.



Чтобы сохранить жизнь и здоровье:

- купайтесь только на оборудованных пляжах

- не оставляйте детей без присмотра

- не заходите в воду в состоянии опьянения и при плохом самочувствии

- не используйте надувные матрасы и самодельные плавсредства для заплывов.