На водоемах Мордовии продолжаются ежедневные рейды

«Очень нужная и важная программа»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
Сотрудники МЧС, полиции и администраций проверяют места отдыха в муниципальных районах республики и городском округе Саранск.
Главная цель – предупредить беду:
- выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых и проводят профилактические беседы
- напоминают отдыхающим о правилах поведения у воды
- раздают памятки по безопасности.
Причины трагедий одни и те же – купание в необорудованных местах, алкоголь, отсутствие контроля за детьми и незнание правил поведения на воде.
Чтобы сохранить жизнь и здоровье:
- купайтесь только на оборудованных пляжах
- не оставляйте детей без присмотра
- не заходите в воду в состоянии опьянения и при плохом самочувствии
- не используйте надувные матрасы и самодельные плавсредства для заплывов.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
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