На водоемах Мордовии продолжаются ежедневные рейды

Репортер

Сотрудники МЧС, полиции и администраций проверяют места отдыха в муниципальных районах республики и городском округе Саранск.

Главная цель – предупредить беду:
- выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых и проводят профилактические беседы
- напоминают отдыхающим о правилах поведения у воды
- раздают памятки по безопасности.

Причины трагедий одни и те же – купание в необорудованных местах, алкоголь, отсутствие контроля за детьми и незнание правил поведения на воде.

Чтобы сохранить жизнь и здоровье:
- купайтесь только на оборудованных пляжах
- не оставляйте детей без присмотра
- не заходите в воду в состоянии опьянения и при плохом самочувствии
- не используйте надувные матрасы и самодельные плавсредства для заплывов.

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